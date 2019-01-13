Водители бишкекских маршруток снова забастуют 14 января?

Начали звучать слухи об очередной забастовке водителей бишкекских маршруток по перевозке пассажиров.





Начали звучать слухи об очередной забастовке водителей бишкекских маршруток по перевозке пассажиров. По отдельной информации, забастовка начнётся 14 января. В этот день водители не выйдут на работу.

Более того, звучит информация, что бастующие этим не ограничатся, они окажут давление на таксистов, которые будут в этот день заниматься перевозкой пассажиров.

Граждане ещё не забыли прошлогоднюю забастовку водителей маршруток и обусловленные ею неудобства. Новость для граждан неожиданная.

Глава Ассоциации пассажироперевозчиков Алтынбек Доспаев говорит, что вопрос повышения тарифа за проезд будет урегулирован путем переговоров, отмечая неправильность забастовки.

По его словам, совместно с вице-мэром со всеми водителями проведена разъяснительная работа, их призывают работать в законном порядке. Из слов глава ассоциации можно сделать вывод о предстоящем повышении тарифов за проезд. По его словам, они готовятся обратиться в мэрию и депутатам городского кенеша с официальным письмом по тарифу.

Источник: sayasat.kg, gezitter.org