Илим Карыпбеков: Дошли ли 30 зарезанных лошадей до Чынгыза Айтматова или потерялись по дороге?

Глава КТРК выступил против расточительства при праздновании тоев

Кыргызстанцы демонстрируют излишнюю расточительность, устраивая тои. Такое мнение в беседе с Vesti.kg озвучил генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков, комментируя свою недавнюю публикацию в сети Twitter.

«Вот читаю Айтматова и все переживаю за дальнейшую судьбу на том свете тех зарезанных в честь его 90-летия 30 лошадей. Интересно, дошли ли они до Чынгыза Торокуловича, нашли ли дорогу к нему или потерялись по дороге?», - написал он. (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.)

- Я очень негативно отношусь к нашим тоям, - пояснил он. - У нас их слишком много. Мы не можем себе позволить этого. В смысле излишней расточительности. Ведь все это мясо не съедается, а растаскивается по домам. Мы все это прекрасно знаем, но продолжаем это делать, потому что у нас есть пресловутое «эл эмне дейт?». Те, у кого есть на это средства - ради бога. Большая часть населения не может себе этого позволить. Они воспринимают это как моду, привычку. Люди думают, что если не сделают этого, то опозорятся на всю страну. Это ненормально.

Илим Майрамбекович считает, что подобные примеры следует порицать.

- Мы должны показывать пример скромности, рациональности, - подчеркнул Карыпбеков. - Никто же не сможет спросить у Чынгыза Торекуловича. Ведь он был человеком другого уровня. Айтматов пытался передать через свои книги то, какой образ жизни нужно вести. Он описывал, через какие сложности проходит наш народ. Одна из таких сложностей - вопрос нерационального использования средств, которые у нас есть. Ведь люди в долги влезают, чтобы не ударить в грязь лицом. Это же ненормально. Мне сказали, что люди делают это сами, не потратив из бюджета ни копейки. Дело не в бюджете. Все прекрасно знают, как это происходит на самом деле. Дело в том, что это происходит на массовом уровне. Мы не должны поощрять такое. Наоборот, мы должны уходить от подобного. Я не знаю ни одну развитую страну, где такое массово практикуется. Давайте брать лучшие примеры и жить хорошо. Это просто боль моя.

Поясним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Таласе мероприятие, проводимое в честь 90-летия Чынгыза Айтматова, превратили в той. Для празднования дня рождения писателя были зарезаны 30 лошадей.

Медина Купсулдаева

Источник - Vesti.kg