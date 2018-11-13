Ученые: Каждый десятый мужчина – сексуальный маньяк

Согласно новому исследованию американских ученых, 10,3% мужчин имеют предрасположенность к потере контроля над сексуальными влечениями. Количество озабоченных женщин чуть меньше — порядка 7%, передает Life.ru со ссылкой на Mirror.
Согласно исследованию, мужчины чаще чем женщины не могут контролировать свое половое влечение, однако разрыв между ними не так велик, как считалось раньше. 10,3% мужчин не могут совладать со своим влечением, тогда как женщин, способных совершить харассмент, не намного меньше — 7%.
Также эксперты отметили значимость социокультурного контекста в этом вопросе. Например, люди с низким уровнем дохода более склонны к сексуальным домогательствам, чем хорошо зарабатывающие мужчины и женщины. Тем не менее уровень образования никак не связан с контролем своей сексуальности. Психиатры считают, что предрасположенность к домогательствам есть у людей как со средним, так и с высшим образованием.
Основным фактором увеличения числа потенциальных сексуальных маньяков ученые связывают с распространением порноконтента в Интернете и отсутствием табу на секс-темы в обществе. В исследовании принимали участие 2325 людей в возрасте с 18 до 50 лет.
Источник: Nur.kz
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