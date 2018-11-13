В ГКНБ озвучили сумму ущерба от аварии на ТЭЦ Бишкека

Заместитель начальника Главного следственного управления ГКНБ Самидин уулу Сагынбек на заседании комитета парламента озвучил сумму ущерба от аварии на ТЭЦ Бишкека, пишет издание Tazabek.



Заместитель начальника Главного следственного управления ГКНБ Самидин уулу Сагынбек на заседании комитета парламента озвучил сумму ущерба от аварии на ТЭЦ Бишкека, пишет издание Tazabek.

По его словам, по аварии по уголовному делу рассчитано, что был причинен ущерб на общую сумму в 89 млн 699 тысяч 230 сомов, в том числе:

12 млн сомов затрачено на устранение последствий аварии;



77 млн 600 тысяч сомов не поступило в бюджет ОАО «Бишкектеплосеть» из-за перерасчета за отопление горячего водоснабжения с 27 января по 2 февраля 2018 года;



по данным «Бишкектеплосети», затраты по возмещению ущерба для потребителей, оплату работникам за сверхурочную работу составили 3 млн 212 тысяч сомов;



невыставленная сумма оплаты за отопление и горячее водоснабжение составила 77 млн 600 тысяч сомов;



по «Электрическим станциям» рассчитано, что на ликвидацию аварии ушло 8 млн 886 тысяч 971 сом».



26 января 2018 года, когда стояли лютые морозы, на ТЭЦ Бишкека произошла авария, что привело к отключению теплоснабжения почти на пять дней, а позже - к самым масштабным арестам в независимой истории Кыргызстана. По разным подозрениям были задержаны два бывших премьер-министра, два экс-мэра столицы, депутат парламента и топ-менеджеры энергокомпаний.

Азаттык