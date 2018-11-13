Русский язык в Киргизии (ответ г-же Москальковой), - С.Чериков

Поправляя и развивая мысли госпожи Москальковой, омбудсмена России, - С.Чериков

Кыргызский политик Эмильбек Каптагаев на своем Фейсбуке небезосновательно выразил недоумение по поводу опубликованного в РИА "Новости" мнения Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой о положении русскоязычных школ и русскоязычного обучения относительно Кыргызстана.

Мнение защитницы прав россиян по поводу русскоязычного обучения и школ за рубежом в общем плане нормальное и обоснованное. Проблема есть и отрицать ее невозможно. Должен сказать, и в свою очередь, это мнение подавляющего большинства моих сограждан, что без русскоязычного образования и российского присутствия, в Кыргызстане все скатится назад, к средневековым нравам джунгарской и кокандской эпох с плавным переходом в новый Афган. И в этом уважаемая мною поэтесса Салима Шарипова, защищающая функционирование русскоязычного обучения в Кыргызстане, права.

Только с адресностью, географией критики там, в Москве, как всегда, напряг. В Первопрестольной с советских времен привыкли все мерить оптом и валом, не считаясь со спецификой каждой республики и народа республик. Чего греха таить, многие московские чины и даже интеллектуалы сие считают ниже собственного достоинства. Вот это барское отношение, менторский тон разговора, порою вопиющее дилетантство в вопросах специфики конкретной стороны сегодня сказывается на каждом проекте, на каждом шагу нынешней российской внешней политики. Народ-то читает историю, все помнит в недавней нашей общей жизни, и запоминает, к сожалению, плохое тоже.

Так, к сожалению, получилось у госпожи Москальковой, которая, видимо, не знает истинное положение русского языка, ведущую роль русскоязычных школ и русскоязычного обучения в Кыргызстане в отличие от других республик бывшего СССР. Впечатление такое, что у госпожи Омбудсмен неполная, искаженная информация, и мнение о Кыргызстане сложилось на основе материалов радикально настроенных местных СМИ, (которые у нас всерьез не воспринимаются), а также информации собственных московских "агентов иностранного влияния".

Результаты чего, к моему величайшему сожалению, сказываются. Пора бы понять, что мир давно изменился, он стал многоликим, у многих проснулось подавляемое многие годы чувство ущемленного достоинства и чести. Которое, уверен, со временем пройдет и на смену придет прагматичное понимание того, что в обстановке самоизоляции жить тоже невозможно и ущербно.

К сожалению, МИД РФ, Россотрудничество, ряд других структур и ведомств во многих постоветских республиках в основном ошибочно заняты работой только со славянским и русскоязычным населением республик, которое агитировать и не надо. Из-за чего, создается впечатление, что туземцев коренной национальности как бы изолировали от российского влияния, современного русского мира. С формированием последнего, опять-таки к моему разочарованию, большой напряг. Но это отдельная тема.

Надо открыто сказать, что у большинства "российских соотечественников" славянского происхождения прозаичные иждивенческо-паразитарные настроения и запросы: те только ожидают максимальных преференций со стороны метрополии, исторической Родины, не считаясь с тем, что самой матушке-России сегодня очень трудно.

С другой стороны, есть важный вопрос другого плана. Уверен, выражу общее мнение, если скажу, что во всех миграционных проектах российской стороны до сих пор нет ясности в том, кто конкретно подразумевается под терминами "соотечественники" и "русскоязычные". Только русские, славяне и другие, нетитульные русскоязычные в бывших республиках, или все, кто хорошо владеет русским и принимает российские законы, ценности?

Так получилось, что в России многие, к примеру, о кыргызах, узбеках, таджиках знают, судят по трудовым мигрантам, занятым в неквалифицированной сфере, совершающим разного рода правонарушения, уголовщину. Между тем, в республиках, к счастью, все еще живут и трудятся немало туземцев, воспитывавшихся по законам советского интернационализма, с толерантным менталитетом, с чувством уважения ко всем остальным, в первую очередь, к русским и славянам. Думаю, при умной политике польза от них была бы несравнимо большая, ежели от гастарбайтеров и "российских "соотечественников"-мещан. Сие с другой стороны стало бы более продуктивным и квалифицированным расширением российского влияния и русского мира.

К чему я это говорю? К тому, что у российских структур, имеющих дело с внешней политикой, в делах сотрудничества с другими, а также во многих специфичных отраслях, острый дефицит кадров, хорошо знающих, разбирающихся со спецификой именно бывших советских республик! Оптово-валовая пренебрежительная, именуемая в простонародье "имперской", политика сегодня не пройдет, это ясно как день и сие пора бы понять со всей серьезностью. Пора осознать, что бывшие советские республики - это вовсе не "приграничные районы", а суверенные государства, которые хотят жить, сотрудничать, развиваться вместе с Россией на равных правах.

Остается отметить, что нынешние ожесточенные санкции Запада вкупе с российской коррупцией, саботажем федеральной политики в отдельных регионах вполне сравнимы с существовавшей во времена СССР враждебной политикой иностранных некоммунистических держав, а также с приснопамятными "делами" раннего социализма. Те, кто помнит, знаком с историей СССР, должны знать, в каком враждебнейшем "капиталистическом окружении" и в непростых условиях спорадического внутреннего саботажа Советский Союз развивался и превратился сначала в атомную, затем в космическую державу.

Сегодня Россия переживает нечто подобное. Это тоже надо понимать.

Садырбек Чериков, журналист-блогер, публицист. Бишкек.

Источник - ЦентрАзия

