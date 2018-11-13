Мэрия Бишкека объяснила, почему в переходах не работают подъемники для ЛОВЗ

Подрядчикам предъявили претензии. Проблемы должны устранить
Проблемы с пандусами в подземных и надземных переходах столицы будут устранены. Об этом Vesti.kg сообщила советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.
По ее словам, в настоящее время подрядчикам уже предъявлены претензии по поводу установленных лифтов и пандусов.
- В переходе на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова из четырех подъемников для лиц с ОВЗ функционируют лишь два, - сказала она. - На остальных двух неизвестные лица сломали приводы шлагбаумов (механическое повреждение). Там запланирован ремонт.
В подземном переходе, расположенном на пересечении проспектов Чуй и Манаса планируют переделать систему управления подъемниками.
- Ранее горожане с ОВЗ не смогли управлять и пользоваться подъемниками из-за большого количества переносных пультов и ключей к ним, - пояснила Алмамбетова. - В связи с чем требовалось переделать систему управления по аналогии с подъемниками, которые установлены в переходе по проспекту Чуй – Абдрахманова. Здесь отсутствует дотягивающее устройство, позволяющее эвакуировать пассажиров. Предъявлены претензии подрядчикам - будут исправлять.
Не соответствуют ряду требований правил безопасности и эксплуатации лифты в надземных переходах в районе Аламединского рынка и рынка «Мадина».
- В “приямке” лифтовых шахт накапливается вода, - рассказала советник мэра. - Был указан еще ряд замечаний по технической документации и устройствам безопасности, которые должен устранить субподрядчик. Один лифт на рынке «Мадина» уже вышел из строя по данной причине. Сейчас подрядчику дали время на устранение всех неполадок. Руководство мэрии в курсе этих проблем. Ряду служб даны поручения по оперативному решению всех проблемных вопросов, включая прием подъёмных механизмов на баланс мэрии, а также обучение специалистов по обслуживанию.
Напомним, сегодня в надземном переходе молодой парень упал с инвалидной коляски, когда спускался по пандусу. Прохожим пришлось спустить его на руках.
Данные надземные переходы в районе рынков Аламедин и «Мадина» были открыты в ноябре 2017 года.
Source: https://vesti.kg
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