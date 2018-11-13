Могут всплыть шокирующие факты коррупции в энергоотрасли Кыргызстана

Эксперт по ТЭК пригрозил, что обнародует компрометирующие сведения, если «дежурный адвокат» Нацэнергохолдинга продолжит обвинять его во лжи
Руководству энергетических акционерных обществ, наверное, комфортно привлекать «дежурных адвокатов», оказывающих технические услуги и делающих экспертные заключения, «ласкающие слух» высокопоставленных чиновников энергетической промышленности Кыргызстана. Такое предположение высказал общественный деятель, эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев.
Дело в том, что 2 ноября 2018 года бывший главный инженер, экс-генеральный директор ОАО «Нарынгидроэнергострой» и учредитель многопрофильной фирмы «БИОР» Ибрагим Алиев сделал заявление о песчано-илистом заторе на Камбар-Атинской ГЭС-2.
«Данную ситуацию невозможно было предвидеть, так как это связано с ежегодным изменением профиля русла и влиянием подпора со стороны Токтогульского водохранилища, - уверил заслуженный строитель. - В конечном итоге это привело к производственным издержкам, связанным с дополнительными работами по очистке заиления в отводящем тракте гидроузла. Однако на деле экономический эффект от работы Камбар-Атинской ГЭС-2 после промывки несоизмерим с дополнительными издержками».
Заявление последовало за сообщением «Электрических станций» о том, что аварийной ситуации на Камбар-Атинской ГЭС-2 нет. По данным ОАО, единственный гидроагрегат находится в полном рабочем состоянии, только заиление мешает открыть затвор.
«Причина заиления такова: выше Камбар-Атинской ГЭС-2 по течению реки Нарын нет никаких гидротехнических сооружений, поэтому весь ил и нанос воды скапливается в гидроэлектростанции, - пояснили там 30 января 2018 года. - Это непредвиденная, но исправимая ситуация, работы по устранению будут завершены до конца ноября, ориентировочно к 27 ноября».
Однако Расул Умбеталиев уверен, что высказывания Ибрагима Алиева не могут считаться серьезным заявлением компетентного специалиста. По его мнению, заслуженный строитель – лицо не совсем незаинтересованное.
«Великий» строитель Ибрагим Алиев стал генеральным директором ОАО «НарынГЭС» после неожиданного побега из КР экс-главы государственной энергетической и строительной компании, бывшего депутата СНП ЖК КР Владимира Шевелева, который прихватил с собой энергетические активы ОАО «Кыргызэнерго» более чем на 6 млн долларов США, - рассказал эксперт. - В конце 90-х годов он вместе с Бермет Акаевой и Осмонбеком Артыкбаевым создал фирму под названием «БИОР» (Бермет, Ибрагим, Осмонбек, Рустам). Эта многофункциональная компания действует и процветает до настоящего времени. И постоянно выигрывает конкурсы по проведению ремонтно-восстановительных работ по замене высоковольтных кабелей на действующих ГЭС. Если он участвовал в строительстве всех ГЭС на территории КР, то почему, прекрасно зная, что эта станция не будет полноценно и эффективно вырабатывать электроэнергию без строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, открыто не выступал об этом?»
Поэтому слова Алиева - явная попытка ввести в заблуждение не только гражданское общество, но и руководство Нацэнергохолдинга и ОАО «Электрические станции», считает Умбеталиев.
«Ущерб народу Кыргызстана вследствие связанной с человеческим фактором аварией на станции составит более 93 млн сомов», - указал он.
«Непредвиденная» ситуация, по мнению эксперта, еще больше усугубляется тем, что «Электрические станции» 3 ноября 2018 год объявили конкурс на изготовление гидравлического грейфера для Камбар-Атинской ГЭС-2 на сумму 6 млн сомов. Срок исполнения договора почти до 1 марта 2019 года.
Ведь в 2014 году на Камбар-Атинской ГЭС-2 проводили капитальный ремонт, и никаких песчано-илистых наносов не было, напоминает Умбеталиев. И ежегодные изменения русла реки Нарын и влияние подпора со стороны Токтогульского водохранилища на возобновление работы станции не повлияли.
«Потому что перед началом и в процессе выполнения работ очищали устья верхнего и нижнего бьефов рабочего водовода, - пояснил он. - Промывка устьев водовода и водохранилища от песчано-илистых наносов осуществлялась с открытыми затворами при помощи холостого или рабочего хода гидротурбины. Прежнее руководство ОАО «Электрические станции» строго выполняло «Инструкции при выполнении средних и капитальных ремонтов на ГЭС» и «Положения об организации технического обслуживания и ремонта...ОАО «Электрические станции».
Эксперт по ТЭК отметил, что ГЭС стоимостью более 300 млн долларов во время осенне-зимнего периода 2018-2019 годов будет простаивать в моменты пиковых нагрузок на генерирующие электростанции. И его удручает, что правительство не обращает на это никакого внимания.
«Горе-эксперты» не имеют права на распространение фейковых сообщений, - признался Расул Умбеталиев. – За малейшим проколом последуют исковые заявления со стороны чиновников от энергетики по возмещению морального ущерба и деловой репутации энергокомпаний. А горе народное – от «горе-начальников» и их дежурных «подтанцовщиков».
Он обратил внимание кыргызстанцев на то, что не только «горе-эксперты», но политические и общественные деятели и депутаты парламента предлагают концепции и программы развития энергетической отрасли Кыргызстана. Но директоры Нацэнергохолдинга и энергокомпаний не хотят даже слушать, сетует эксперт.
«Если вдруг «дежурный адвокат» решит продолжить обвинять в «смаковании недостоверных данных», то «горе-эксперты» по вопросам ТЭК будут вынуждены обнародовать достоверные сведения о вопиющих и шокирующих фактах коррупционных проявлений в энергетической отрасли с участием многопрофильных компаний, - пригрозил Умбеталиев. - Не хотелось переходить на личности. Очень жаль, что ложь и лицемерие становятся основными атрибутами и принципами государственного управления стратегически важным субъектом экономики КР».
Source: https://vesti.kg
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