Идею депутата изменить в Википедии Киргизию на Кыргызстан не поняли

Эксперты считают, что изменение названия нашей страны в Google не увеличит поток туристов

Нет ничего страшного в том, что в общедоступном интернете Кыргызстан указывают как «Киргизия». Таким мнением с Vesti.kg поделился эксперт в области туризма Владимир Комиссаров.

- Киргизией называют нашу страну в России, - отметил он. - Возможно, это задевает чувства некоторых депутатов из-за того, что по-русски название страны Кыргызстан пишется иначе. Это идет еще с советских времен, с периода существования Киргизской ССР. Это никак не влияет на поток туристов. Клиентов надо заманивать чем-то другим. Нам нужен объективный интернет-ресурс, где бы туристический потенциал Кыргызстана хорошо раскрывался. Его нужно разработать не с позиции, как бы получше продать, а с той, чтобы показать все богатство нашей природы. У нас туристической полиции как таковой еще нет. Я пока не видел ее.

Независимый эксперт, политолог Денис Бердаков в свою очередь также заявил Vesti.kg, что изменение названия страны ничего не изменит.

- Не думаю, что изменение названия страны в интернете что-то даст или убавит, - считает он. - В принципе логично, если там будет написано Кыргызстан. По поводу туристической полиции можно сказать, что у нас обычная-то милиция не работает. Они то мешают туристам, то грабят их. Никакой ответственности они не несут. Не нужно создавать новых сущностей, если предыдущие не работают.

Бывший заместитель директора Департамента туризма КР Михаил Ким сообщил Vesti.kg, что окончание «стан» ассоциируется у него с Афганистаном.

- В одно время была такая тенденция - называть как угодно, лишь бы окончания «стан» не было, - вспоминает он. - Много уже было разговоров о том, что это окончание ассоциируется больше с Афганистаном. Мне казалось, что пусть лучше будет длинное название Кыргызская Республика, нежели Кыргызстан. Если сейчас, в 2018 году, такие предложения появляются, значит что-то поменялось в мировом масштабе. Название государства, конечно, напрямую зависит от интересов туристов, но при этом люди должны знать, что стоит за этим названием, какой туристический потенциал у страны. Если об этом люди не будут знать, то назови государство как хочешь, при этом количество туристов не изменится.

Михаил Ким отметил, что нашей республике необходимо проанализировать уровень проводимых в стране фестивалей с целью увеличения потока туристов.

- Нужно разрабатывать туристический продукт,- уверен он. - У нас же есть Департамент туризма. По идее это их обязанность. Они должны вносить эти предложения. По проведению и раскрутке событийных мероприятий, на мой взгляд, нужно провести анализ. У нас проводятся фестиваль яблок, фестиваль баткенского урюка и т.д. Нужно проводить такую политику, чтобы фестивали, которые организовывают на протяжении нескольких лет, вынесли на более серьезный уровень. Чтобы туристы приезжали к нам посмотреть непосредственно на эти ярмарки. Может быть, это будет нашей изюминкой.

Поясним, накануне на расширенном заседании Комитета ЖК по бюджету и финансам депутат Марлен Маматалиев предложил исправить название Киргизия на Кыргызстан в Википедии и Google Map. Как отметил нардеп, при первом же упоминании в Google выходит название страны по-старому - Киргизия. По мнению Маматалиева, Госагентству связи под силу исправить это. Вместе с тем народный избранник предложил разработать современный пакет услуг для туристов, с контактами туристической полиции.

Source: https://vesti.kg