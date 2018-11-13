«Коза сама не может разродиться, а идет повитухой к овце»

У кыргызов есть хорошая поговорка «коза сама не может разродиться, а идет повитухой к овце».





У кыргызов есть хорошая поговорка «коза сама не может разродиться, а идет повитухой к овце». Именно эту обязанность «повивальной бабки» исполняет депутат партии «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов. Он заявил: «Стало незаконным выведение Исы Омуркулова из партии. Если Иса Шейшенкулович будет судиться, то суд будет на его стороне». Неразумно исполнять обязанность суда и говорить «решение незаконно». Этим заявлением он разоблачил свой мелкий уровень. Некогда депутаты фракции «Онугуу-Прогресс» именно под началом этого Икрамова устроили интригу «свергнем лидера фракции Бакыта Торобаева с лидерства», в итоге сами были выведены из фракции и опозорились. В крайнем случае Тазабекову следовало увидеть бревно в собственном глазу «с какой стати мне читать нравоучения народу, вправе ли заявлять критические мнения».

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №41 от 09.11.2018/стр.3, gezitter. org