"Мы не можем требовать качества обучения от учителей, получающих зарплату 10-12 тысяч сомов", - заявил депутат Абдувахаб Нурбаев.
"Мы не можем требовать качества обучения от учителей, получающих зарплату 10-12 тысяч сомов", - заявил депутат Абдувахаб Нурбаев.
Сегодня проходит расширенное заседание парламентского комитета по бюджету и финансам. На заседании рассматривается проект закона "О бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозах на 2020-2021 гг."
На расширенном заседании профильного комитета приняли участие представители правительства во главе с премьер-министром КР Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
"Развития не будет, если в перспективе не поднимем сферу образования. Невозможно требовать качества образования детей от учителей, которые получают в месяц 10-12 тысяч сомов. Сообщают о фактах сборов денег в Чуйском районе, необходимо упразднить районные и городские отделы образования", - сказал депутат.
А. Нурбаев также отметил, что по-разному сформированные группы выпускают учебники, не выслушав мнений и рекомендаций учителей. Депутат придерживается мнения о необходимости обязательного повышения зарплат учителей в 2019 году.
Конституция КР предусматривает бесплатное образование, отметил премьер-министр М. Абылгазиев и сказал: "Правительство исполняет норму Конституции. Это обязанность государства. Мы прекратим факты сбора денег, будем работать над повышением зарплаты учителей в 2019 году".
Источник: sayasat.kg, gezitter. org
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