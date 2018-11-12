Каныбек Кулматов, сын Кубанычбека Кулматова: «Мой отец не предатель!»

Каныбек Кулматов, сын бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова рассказал о содержании разговора перед размещением его отца в следственном изоляторе ГКНБ.





Каныбек Кулматов, сын бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова рассказал о содержании разговора перед размещением его отца в следственном изоляторе ГКНБ.

«Через два дня будет ровно пять месяцев, как отцу изменили меру пресечения на содержание в СИЗО ГКНБ КР.

За эти 5 месяцев его ни разу не вызвали на допрос и не провели ни одного следственного мероприятия (просто живет в СИЗО).

Я бы хотел с вами поделиться ни тем, что где-то нарушаются его гражданские права или идет превышение должностных полномочий отдельных ведомств и сотрудников правоохранительных органов КР, речь даже пойдет ни о судебной системе, которая вообще не работает.

Я знаю, как это будет! Как только я дам свою оценку нынешней ситуации, сразу появится миллион людей, которые, не зная сути дела, напишут, «что так и надо, это бумеранг и так далее».

Поэтому я бы хотел поделиться с вами просто своей гордостью за отца, я горжусь им как сын может гордиться отцом, потому что он мужчина и не предатель!

Сегодня мы видим, как люди, которые на протяжении восьми лет, обожествляли одного человека и клялись в верности до конца жизни, бежали на праздники, чтобы только увидеть и вручить подарок, просто показаться, напомнить, что они есть и готовы всегда помочь, а сегодня эти люди уже говорят другое и другому человеку.

На протяжении долгого времени мы сами шутим, что наш народ стал мастером по переобуванию (лично я слышал не раз), конечно, это все говорится в шутку, но это ведь правда!

Многие люди знают моего отца и знают, какой он человек, мне не нужно охарактеризовать его, у каждого, кто прочтет это, есть свое мнение о нем, свои воспоминания и отношения с ним.

Четвертого июня вечером, я пришел к отцу домой и мы поговорили с ним. Он прямо сказал, что завтра, скорее всего, его задержат и водворят в СИЗО для дальнейших следственных действий, я очень удивился, на тот момент это было неожиданно. Я спросил: «За что?» Он прямо ответил: «За то, что не предатель». Мы долго разговаривали, но я бы хотел процитировать сейчас его: «Каныбек, я не могу отвернуться, бросить и предать человека, я не такой, у меня есть совесть!» На протяжении этого времени, каждый день с утра, открывая новости, я понимаю, что он пытался мне сказать. Но к сожалению, у нас почти нет людей, которые знают, что такое дружба, верность и совесть. За прошедшие восемь лет, отец не получил ни одной государственной награды, не одного государственного чина, а также остался полковником Таможенной службы. Восемь лет он работал не для показухи и не ради званий и чинов, он работал, чтобы улучшить нашу страну и в какой-то период нашу столицу. Один хороший и мудрый человек сказал: «Если новый мэр работает хорошо, значит предыдущий работал еще лучше».

Пройдет время и все встанет на свои места, люди, которые отвернулись в 2018 году, отвернуться и в 2024 году.

А я все так же буду гордиться, что мой отец патриот и человек с совестью», - пишет он.

Напомним, в отношении Кубанычбека Кулматова были возбуждены уголовные дела - по статьям 346 (незаконное пересечение государственной границы) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Кроме того, ему предъявлены обвинения по части I статьи 303 (коррупция) за нецелевое использование 2 млн долларов грантовых средств, выделенных в ходе модернизации ТЭЦ Бишкека.

Источник: газета «Айгай пресс» №18 от 09.11.2018 / стр. 5, gezitter. org