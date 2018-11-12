Суракматов мучается, не может работать без фотоаппарата

Несмотря на указание в законе, что мэр Бишкека должен в достаточной степени владеть государственным языком, вышло как в поговорке «сильная колотушка вобьет кол в землю».





Несмотря на указание в законе, что мэр Бишкека должен в достаточной степени владеть государственным языком, вышло как в поговорке «сильная колотушка вобьет кол в землю». Общественность стала свидетелем, как благодаря насилию власти Азиз Суракматов, не знающий толком кыргызский язык, был избран мэром. С того дня, как Суракматов сел в должностное седло, говорится, что первую работу он начал с приведения к процветанию своих строительных объектов. Например, бурно приступило к работе 5-этажное здание с западной стороны "Белого дома" за кинотеатром Россия, которое называют принадлежащим Суракматову. В свое время это здание остановила Генеральная прокуратура, говоря «строится незаконно». В отношении государственной работы сложилось интересное положение. Оказывается, для решения государственных вопросов в Бишкеке Суракматов мучается без фотоаппарата, не может работать, тормозит. Поэтому собирается купить фотоаппарат по цене одной машины за 250 тысяч сомов из государственной казны. Как можно объяснить этот поступок?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №41 от 09.11.2018/стр.4, gezitter. org