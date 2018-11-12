Кудайбердиева едет в Африку учить уму-разуму

Министр образования Гульмира Кудайбердиева подверглась критике за поездку в Африку, точней, в Тунис, для обучения реализации программы предоставления горячего питания школьникам.





Министр образования Гульмира Кудайбердиева подверглась критике за поездку в Африку, точней, в Тунис, для обучения реализации программы предоставления горячего питания школьникам. Как будто в Кыргызстане покончила со всеми делами, уехала в Африку учить уму-разуму, что с одной стороны вызывает смех, с другой стороны, что возьмешь с руководителя. Только недавно министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова вместе с заместителями попала под критику за бессодержательные путешествия в зарубежные страны, за что и ушли с работы. Еще не успел остыть этот скандал, как Кудайбердиева отправилась в Африку вразумлять. Премьер-министр Абылгазиев лишь для отвода глаз возмущенно критикует чиновников за выезд 400 раз в бесполезные неуместные путешествия. Принятые меры в рамках закона вместо пустых криков прекратили бы самоуправство. В беспорядочной политике без дисциплины, государственной этики подобное самоуправство, своеволие плодит армию бессовестных чиновников, использующих государственные средства как из личного кармана.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №41 от 09.11.2018/стр.5, gezitter. org