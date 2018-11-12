«Кыргызстан должен отказаться от «Центерры», как Монголия»

Сможет ли и наша страна слезть с сомнительной «иглы», требующей в жертву и недра, и ледники, и национальное достоинство?

Недавно Высший Государственный Хурал Монголии отказал Centerra Gold Ink. в разрешении на разработку месторождения Гацуурт. Отказу предшествовали долгие годы сотрудничества на месторождении Бороо. В 2018 году парламент страны принял решение не продолжать сотрудничество.

О том, почему это событие важно для Кыргызстана, рассказал эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса, общественный деятель Расул Умбеталиев.



10 лет канадская фирма разрабатывала золоторудное месторождение Бороо через компанию «Boroo Gold». За это время карьер истощился и в 2016 году «Centerra Gold Mongolia» - другая «дочка» Centerra – предложила заняться месторождением Гацуурт.

В случае отказа решения вопроса компания пригрозила подать иск в Международный арбитражный суд на правительство Монголии. Об этом писало Mongolnow.

Решения властей по этому поводу бизнесмены ждали два года. В течение этого времени экологи и археологи, общественные и политические деятели активно выступали против разработки. Дело в том, что горная добыча в этом районе принесла бы серьезный ущерб не только окружающей среде: историки утверждали, что там нашли ценные артефакты, относящиеся к эпохе гуннов.

«И наконец в январе 2018 года депутаты Высшего Государственного Хурала выразили глубокое недовольство тем, что руководство канадской золотодобывающей компании «шантажирует и угрожает» правительству Монголии многомиллионными долларовыми жалобами, - поведал Умбеталиев. - И парламент страны не поддержал законопроект «О даче разрешения компании «Centerra Gold Mongolia» на разработку золоторудного месторождения Гацуурт».

18 января 2018 года правительство Монголии приняло окончательное решение об отказе выдачи канадской фирме разрешения на добычу золота на Гацуурт.

Стоит отметить, что Монголия получала не 26, как Кыргызстан, а 70 процентов прибыли, пояснил Vesti.kg Умбеталиев.

- У нас тоже было 67 процентов, - сказал он. – Но в 2004 году Centerra провела экономическую диверсию: закупив в Канаде и Монголии различные месторождения, компания снизила долю Кыргызстана до 26,5 процентов. Продажность чиновников – причина того, что мы позволили так поступить с нами. Наши 17 акционеров, видимо, на лапу получают – среди них и Акаев, и некоторые премьер-министры.

Без Монголии

13 октября 2018 года золотодобывающая компания Centerra Gold Inc объявила о продаже своего бизнес-подразделения в Монголии, в том числе шахты «Boroo Gold» на Бороо и Гацуурт, а также перерабатывающего предприятия «Gold Project Gold». Все акции купила сингапурская компания «OZD» за 35 млн долларов США.

«Продажа монгольской бизнес-единицы является еще одним шагом вперед в повышении общего качества портфеля активов Centerra Gold Inc. и позволит руководству сосредоточиться на проектах развития компании в других юрисдикциях, включая Канаду и Турцию», - заявил по этому поводу президент и главный исполнительный директор Centerra Gold Inc. Скотт Перри.

Но работа на турецком месторождении Оксут еще не началась: пока что только идут переговоры о привлечении кредита Европейского банка развития для строительства золотоизвлекательной фабрики.

Поэтому после продажи монгольских активов у канадской компании остались рудник Кумтор в Кыргызстане и карьер «Маунт Миллиган» в Британской Колумбии, в Канаде. Причем основную прибыль Centerra получает в основном от разработки Кумтора, отмечает эксперт по ТЭК.

«Далее Скотт Перри в своем заявлении обозначил, что «расположенное в Кыргызстане месторождение Кумтор - пока еще крупнейший актив Centerra Gold Inc. - уже не входит в список приоритетных для канадской компании», - поделился Умбеталиев. – И что она активно развивает свои проекты по всему миру, чтобы снизить большую зависимость от работы своего крупнейшего на сегодня актива – золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане».

По его словам, за последние два года компания приобрела в Канаде две крупные добывающие фирмы - Thompson Creek за 1 млрд 100 млн долларов и AuRico Metals за 310 млн долларов.

«После покупки Thompson Creek половина стоимости активов Centerra Gold Inc. теперь будет иметь постоянное местонахождение в Канаде, - прокомментировал тогда это Перри. - Я действительно думаю, что мы абсолютно преобразовали канадскую фирму, самым благоприятным образом».

Тем временем в Кыргызстане

Кыргызстан, пока еще владеющий 26,6% пакетом акций канадской золотодобывающей компании Centerra Gold Inc., при продаже монгольских активов за 35 млн долларов, должен получить акции на сумму 9 млн 310 тыс. долларов.

«Руководители ОАО «Кыргызалтын» недоступны для комментариев, - негодует Расул Умбеталиев. - Наверное, они опустили головы в цианидную пульпу по обогащению золотосодержащей руды. Но возможно, еще не было команды сверху».

Он напомнил, что 16 ноября 2017 года Жогорку Кенеш шестого созыва позволили Centerra добывать золото на ледниках «Давыдов» и «Лысый», посягнув на национальное достояние народа Кыргызстана.

А правительство Кыргызстана в очередной раз продлило до 31 января 2019 года первоначальную дату исполнения условий Стратегического соглашения по защите окружающей среды и развитию инвестиций, подписанного еще 11 сентября 2018 года кабинетом министров Сапара Исакова.

«Потомки Великого Чингисхана поставили свое национальное достояние выше узких и корыстных интересов отдельных высокопоставленных чиновников и канадских «инвесторов», депутаты Высшего Государственного Хурала и правительств Монголии не повелись на угрозы и шантаж со стороны Centerra Gold Inc., - указал общественный деятель. - Наследники Великого Манаса, сможем ли мы устоять перед соблазном блестящего желтого металла и противостоять зарубежным «скоттам», по разграблению и уничтожению национального богатства народа Кыргызстана?»





Source: https://vesti.kg