Парень, не плативший алименты, попытался покинуть Кыргызстан

Бдительные пограничники не позволили ему осуществить коварный замысел
Накануне в пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» пограничный наряд задержал гражданина Кыргызстана, пытавшегося выехать в Казахстан по чужому паспорту.
При прохождении паспортного контроля молодой человек предъявил паспорт на имя С.К., 1992 г.р.
В ходе проверки пограничники выявили, что предъявитель документа не является его владельцем. Гражданин Кыргызстана К.Ж.уулу, 1991 г.р., признался, что использовал чужой паспорт, так как ему ограничен выезд за пределы республики в связи с неуплатой алиментов.
После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.
Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР
Source: https://vesti.kg
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