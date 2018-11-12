«Памятник Алиясбеку Алымкулову - несправдливость к погибшим революционерам»

Герой апрельских событий полагает, что прижизненный бюст - это аморально
Умалять подвиг героя Апрельской революции Алиясбека Алымкулова нельзя, но ставить себе бюст при жизни - несправедливо по отношению к погибшим в тех кровавых событиях. Таким мнением с Vesti.kg поделился другой герой Апрельской революции, общественный деятель Расул Умбеталиев.
- Кроме Алымкулова в революции участвовало еще много людей, 88 из них погибли, - напомнил он. - Их наградили лишь медными нагрудными значками. Я выступал за то, чтобы им дали звание Героев Кыргызстана. Эту награду получил только Алиясбек Алымкулов, но он ведь жив. Установка памятного бюста при жизни - аморально и несправедливо по отношению к погибшим.
Расул Акматович добавил, что Алымкулов наверняка знал, что ему установят памятник.
- Бюсты ставят после смерти, а Алымкулов живой, молодой и может еще много сделать для своей страны, - отметил Умбеталиев. - Звания Героя республики достойны многие, но им памятники не ставят.
Поясним, в Бакай-Атинском районе Таласской области местные жители установили памятные бюсты 20 известным кыргызстанцам. Среди них оказались герой соцтруда Корчубек Аканазаров, заслуженный авиатор Кубанычбек Козубеков и герой Апрельской революции Алиясбек Алымкулов. Об этом сообщают отечественные СМИ.
Стоит отметить, что Алиясбек Алымкулов сам принял участие в торжественном мероприятии.
Vesti.kg
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