«Памятник Алиясбеку Алымкулову - несправдливость к погибшим революционерам»

Герой апрельских событий полагает, что прижизненный бюст - это аморально

Умалять подвиг героя Апрельской революции Алиясбека Алымкулова нельзя, но ставить себе бюст при жизни - несправедливо по отношению к погибшим в тех кровавых событиях. Таким мнением с Vesti.kg поделился другой герой Апрельской революции, общественный деятель Расул Умбеталиев.

- Кроме Алымкулова в революции участвовало еще много людей, 88 из них погибли, - напомнил он. - Их наградили лишь медными нагрудными значками. Я выступал за то, чтобы им дали звание Героев Кыргызстана. Эту награду получил только Алиясбек Алымкулов, но он ведь жив. Установка памятного бюста при жизни - аморально и несправедливо по отношению к погибшим.

Расул Акматович добавил, что Алымкулов наверняка знал, что ему установят памятник.

- Бюсты ставят после смерти, а Алымкулов живой, молодой и может еще много сделать для своей страны, - отметил Умбеталиев. - Звания Героя республики достойны многие, но им памятники не ставят.

Поясним, в Бакай-Атинском районе Таласской области местные жители установили памятные бюсты 20 известным кыргызстанцам. Среди них оказались герой соцтруда Корчубек Аканазаров, заслуженный авиатор Кубанычбек Козубеков и герой Апрельской революции Алиясбек Алымкулов. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Стоит отметить, что Алиясбек Алымкулов сам принял участие в торжественном мероприятии.

Vesti.kg

