Аппарат Омбудсмена КР взял на особый контроль инцидент, произошедший в ОВД Ак-Суйского района

Бишкек, "Саясат. kg". Данный инцидент взят на особый контроль аппарата Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики.

Ранее в ряде республиканских СМИ прошла информация о том, что сотрудники ОВД данного района применили пытки к 18-летнему Эрмеку Касымову – сыну Нурлана Асанбекова, жителя села Бору-Баш Ак-Суйского района, после которых молодой человек совершил суицид (повесился).

По поручению Токона Мамытова, уполномоченый Акыйкатчы КР по Иссык-Кульской области встретился с отцом и родствениками погибшего юноши, а также с руководством УВД Иссык-Кульской области и айыл окмоту, с которыми провел беседу с целью сбора более подробной информации по этому трагичному случаю.

Данный инцидент взят на особый контроль аппарата Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики.



