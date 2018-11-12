Работающая на газе ТЭЦ была мертворожденным проектом

В различных документах, связанных с печальной реконструкцией ТЭЦ Бишкека, частенько говорится о том, что при Бакиевых велись переговоры со Всемирным банком о реконструкции за 150 млн долларов, а не вдвое дороже, как в случае с китайцами.





В различных документах, связанных с печальной реконструкцией ТЭЦ Бишкека, частенько говорится о том, что при Бакиевых велись переговоры со Всемирным банком о реконструкции за 150 млн долларов, а не вдвое дороже, как в случае с китайцами. Но говорящие об этом забывают о важном обстоятельстве, которое коренным образом меняет дело.

ЦАРИИ (Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям) во главе с Максимом Бакиевым вело переговоры со Всемирным банком. Информация об этом содержалась в отчете депутатской комиссии по ТЭЦ и печаталась в газетах. Как известно, и следствие не оставило это обстоятельство без внимания. Ниже мы изложили вещи, которые были забыты.

Умолчим о том, что переговоры имели предварительный характер, совет директоров Всемирного банка не успел одобрить это соглашение. Поэтому сумма могла возрасти еще «в пути». Не забываем и о вероятности того, что Максим Бакиев мог попросту положить в карман выделенные деньги, а реконструкции в итоге бы не было. Но, допустим, ЦАРИИ ничего не украдет, а сумма остается полной – что бы тогда случилось?

Всемирный банк планировал провести реконструкцию ТЭЦ Бишкека путем полного перехода на газ. «О том, что эта идея мертворожденная можно судить по тому, что Кыргызстану предложили использовать в качестве топлива газ, которого у нас нет, - говорит бывший директор ТЭЦ Лев Васильев. – Никак невозможно вновь перевести на уголь котельные, настроенные под газ. Что касается перехода от угля к газу, то такая проблема вполне решаема. Откуда бы у нас взяли такой объем газа?»

Проведенная на ТЭЦ реконструкция была направлена на использование местного угля, в том числе из Кара-Кече. А переход ТЭЦ на природный газ означал бы, что мы окажемся в зависимости от Казахстана. По такому же принципу работает Ошская ТЭЦ, которая использует газ из Узбекистана (и мазут в качестве резерва). А кто учел то, что за последние 25 лет возникали проблемы с поставкой газа в отопительный период, что теплоэлектроцентрали пришлось бы в несколько раз сбросить свои мощности? Такая ситуация повторялась каждый раз с наступлением зимнего сезона.

Кроме того, в варианте Всемирного не была предусмотрена опция увеличения мощности ТЭЦ (это есть в китайском варианте. Переход на газ помимо самой реконструкции сводил на нет «экономию» на газовой инфраструктуре, требовал еще больших вложений.

Один факт подтверждает то, что получение кредита из Всемирного банка было уловкой для дележа этих денег. После свержения Бакиевых банк ограничился выделением небольшого кредита на краткосрочный ремонт ТЭЦ и перестал вести переговоры о масштабной реконструкции… Конечно, журавль в небе – это хорошо, но иногда лучше довольствоваться синицей в руке. По нашему мнению, в этой истории будет правильно сделать такой вывод. Поэтому неразумно использовать это как аргумент, да еще и обвинять.

Источник: газета «Багыт.kg» №32 от 07.11.2018 / стр. 13, gezitter. org