Способен ли ГКНБ контролировать общение в WhatsApp?

Распространяемая в мессенджере WhatsApp информация о том, что Госкомитет национальной безопасности будет записывать все сообщения и звонки в мессенджере и вести мониторинг соцсетей, не соответствует действительности.



Распространяемая в мессенджере WhatsApp информация о том, что Госкомитет национальной безопасности будет записывать все сообщения и звонки в мессенджере и вести мониторинг соцсетей, не соответствует действительности. Об этом «Азаттыку» сообщил представитель ГКНБ Рахат Сулайманов.

«Возможно, эта информация фейковая. Потому что ГКНБ ее не распространял. Обязательно проверим, кто ее рассылает», — отметил Сулайманов.

Некоторым пользователям мессенджера WhatsApp поступают сообщения следующего содержания: «Все сообщения и звонки в WhatsApp записываются. Мониторинг Twitter. Мониторинг Facebook. Мониторинг всех социальных сетей и форумов. Сообщите тем, кто не знает. Все устройства подключены к ведомственным системам прослушки».

Стоит отметить, что вопрос о том, могут ли спецслужбы контролировать данный мессенджер часто вызывает споры.

В своём блоге в 2016 -году, как сообщило РБК, основатели сервиса Ян Кум и Брайан Эктон обрадовали пользователей своего мессенджера тем, что все звонки и переписка отныне будут недоступны для прослушки или взлома третьими лицами:

«Безопасность данных пользователей и их коммуникация в мессенджере всегда была приоритетной задачей для WhatsApp, но с сегодняшнего дня мы рады сообщить, что мы завершили технологическую разработку, которая сделает WhatsApp лидером в защите вашей частной переписки: полное «оконечное» шифрование».

Речь идет о способе защиты данных, когда исходные голосовые, текстовые, фото-, видеофайлы и любая другая информация, передающаяся через канал коммуникации, может быть прочтена только отправителем и получателем и при этом не может быть перехвачена третьими лицами — будь то киберпреступники, хакеры, органы власти или же сотрудники самого WhatsApp. Такой тип шифрования будет доступен теперь для всех пользователей WhatsApp, которые обновят мессенджер до последней версии. Она также распространится и на групповые чаты.

Зашифрованную переписку основатели WhatsApp считают «будущим персональных коммуникаций». Шифрование — один из наиболее важных инструментов, которыми пользуются правительства, компании и частные лица, чтобы обеспечить безопасность и защищенность передачи данных в новую цифровую эпоху, пишут Эктон и Кум.

Гораздо раньше о шифровании данных задумался Telegram. Во время слушаний перед конгрессом юрист компании Apple Брюс Сьюэлл назвал мессенджер Павла Дурова «невзламываемым».

В последнее время развернулась острая дискуссия о сервисах с элементами шифрования и о том, как их работа должна «дружить» с правоприменением, объясняют основатели WhatsApp в блоге. Они напоминают о недавнем противостоянии Apple с ФБР США, когда одна из богатейших компаний мира отказалась взламывать телефон «стрелка из Сан-Бернадино». Напомним, судебная тяжба между американскими силовиками и «яблочниками» длилась несколько месяцев, после чего ФБР нашла способ взлома айфона террориста, а компания Apple объявила о работе над созданием невзламываемого смартфона.

Случай с Apple заставил многих задуматься о новой системе безопасности, недоступной для взлома. Вышеупомянутый WhatsApp становился объектом внимания как властей Украины, так и США, что не могло не стать толчком для усиления мер безопасности мессенджера. Да и в целом мессенджеры становятся объектами для атак практически по всему миру, в том числе и у нас в России. К примеру, операторы связи, возможно из чисто меркантильных соображений, давно подбираются ко всем известным мессенджерам, предлагая властям ввести своего рода лицензирование, приравняв их к абонентам.

Автор K-News