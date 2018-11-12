Снег и гололед в Бишкеке. Как муниципальные службы чистят город

В Бишкеке выпал снег, на дорогах гололед. Водители отметили, что многие дороги не чищены и не посыпаны.
В Бишкеке выпал снег, на дорогах гололед. Водители отметили, что многие дороги не чищены и не посыпаны. В муниципалитете утверждают, что работы по очистке столичных улиц от снега и подсыпке песчано-соляной смесью начались примерно в 4.00.
«Израсходованы 92 тонны песка и 8 тонн технической соли. К работе привлекли 25 единиц спецтехники: снегоуборочные и пескоразбрасывательные машины, фронтальный погрузчик и четыре универсальные машины», — проинформировали в муниципалитете.
По данным мэрии, очисткой тротуаров от снега занимаются 740 дворников.
В муниципалитете напомнили, что работе МП «Тазалык» мешают неправильно припаркованные автомобили у обочин дорог. Они затрудняют проезд спецтехники, поэтому часть дороги у обочины остается не подсыпанной солью и песком.
Тротуары, проезды и парковки транспорта на прилегающих территориях от снега и наледи должны чистить владельцы или пользователи объектов.
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