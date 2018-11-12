У кыргызстанцев две медали на международном турнире Гран-при по дзюдо

Кыргызстанцы выиграли две медали на международном турнире Гран-при по дзюдо.
Кыргызстанцы выиграли две медали на международном турнире Гран-при по дзюдо. Об этом сообщил сайт ippon.org.
Состязания прошли 9-11 ноября в Ташкенте. Кыргызстан представляли 11 спортсменов.
В весовой категории 81 килограмм Владимир Золоев одолел Тима Грамкова (Германия), Абаса Азизова (Россия), Кажымукана Отеулиева (Казахстан), уступил Дагвасурену Нямсурену (Монголия) и поборол Аттилу Унгвари (Венгрия), став бронзовым призером.
В весе свыше 100 килограммов Юрий Краковецкий на старте победил Хусниддина Хусанова (Узбекистан), затем проиграл Ерасылу Кажыбаеву (Казахстан), в утешительной сетке взял верх над Владиславом Тсярпитским (Беларусь) и Ренатом Саидовым (Россия).
В турнире участвовало около 350 спортсменов из 47 стран.
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