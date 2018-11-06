В Кыргызстане за неделю выявили более двухсот нетрезвых водителей

Гаишники поставили 869 машин на штрафстоянку
С 26 октября по 1 ноября 2018 года сотрудники ГУОБДД МВД, а также его подразделений выявили – 15 823 нарушения в области безопасности дорожного движения.
Из них:
-507 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора;
за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано – 202 водителя;
-1961 водитель управлял транспортом с превышением установленного скоростного режима движения;
-за несоблюдение требований дорожных знаков оштрафовано 2410 водителей;
-1175 водителей управляли транспортным средством с неработающими осветительными приборами;
-1349 водителей создали помеху другим участникам дорожного движения;
- за управление ТС не пристегнутыми ремнями безопасности штрафы получили – 3932 водителя;
- за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия приняты меры в отношении – 41 водителя;
-за нарушение правил пользование телефоном оштрафовано – 2805 водителя.
869 машин водворили на штрафную площадку.
Пресс-служба ГУОБДД МВД
Source: https://vesti.kg
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