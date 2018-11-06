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В Кыргызстане за неделю выявили более двухсот нетрезвых водителей

Гаишники поставили 869 машин на штрафстоянку

 

 

С 26 октября по 1 ноября 2018 года сотрудники ГУОБДД МВД, а также его подразделений выявили – 15 823 нарушения в области безопасности дорожного движения.


Из них:

 

-507 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора;


за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано – 202 водителя;

 

-1961 водитель управлял транспортом с превышением установленного скоростного режима движения;

 

-за несоблюдение требований дорожных знаков оштрафовано 2410 водителей;

 

-1175 водителей управляли транспортным средством с неработающими осветительными приборами;

 

-1349 водителей создали помеху другим участникам дорожного движения;

 

- за управление ТС не пристегнутыми ремнями безопасности штрафы получили – 3932 водителя;

 

- за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия приняты меры в отношении – 41 водителя;

 

-за нарушение правил пользование телефоном оштрафовано – 2805 водителя.

 

869 машин водворили на штрафную площадку.

 

 

 

Пресс-служба ГУОБДД МВД
 

Source: https://vesti.kg

           

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