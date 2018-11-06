Алтынай Омурбекова: Гендерному насилию могут подвергаться люди независимо от пола

Вице-премьер выступила на конференции по проблеме насилия в отношении женщин и девочек

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова приняла участие в субрегиональной конференции «От политических решений к действиям. Ликвидация гендерного насилия в отношении женщин и девочек в Центральной Азии».



В своем выступлении она отметила, что политика государства в борьбе с гендерным насилием должна носить комплексный и постоянный характер.

«Гендерное насилие во многом обусловлено множественными причинами и условиями, включая экономические и социально-культурные факторы.

Гендерное насилие - явление, не имеющее национальных границ, которому могут подвергаться люди независимо от пола, возраста, места проживания, образования, имущественного положения, социального статуса или иных социально-демографических различий. Для борьбы с изменениями таких норм необходимо внедрять эффективные стратегии и подходы», - сказала Омурбекова.

Вице-премьер подчеркнула важность обмена знаниями и положительным опытом в данном направлении, а также информировала о мерах, предпринимаемых правительством по искоренению насилия по гендерному признаку в отношении женщин и девочек.

«Кыргызстан одним из первых в регионе принял Закон «О социально-правовой защите от насилия в семье», тем самым признав семейное насилие опасным и недопустимым явлением, с которым необходимо бороться. Вместе с тем Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2020 года выделяет в качестве приоритетного направления государственной политики «искоренение гендерной дискриминации и расширение доступа к правосудию», - сообщила Алтынай Омурбекова.

Как отметила вице-премьер-министр в прошлом году в Кыргызской Республике принят новый Закон «Об охране и защите семейного насилия». Внесены соответствующие поправки в ряд других законов. В результате реформы уголовно-процессуального законодательства с 1 января 2019 года семейное насилие из административного правонарушения переводится в уголовное правонарушение. Государственным органом по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия определено Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики.

В заключение вице-премьер-министр выразила надежду, что широкое обсуждение проблем и возможностей по улучшению работы государственных органов по предупреждению и борьбе с гендерным насилием поможет выработать эффективные стратегические практические рекомендации в этом направлении.

Двухдневная конференция организована Программой Развития ООН, в которой принимают участие представители Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, государственных органов Кыргызской Республики, представители гражданского общества и эксперты из стран Центральной Азии.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства

Source: https://vesti.kg