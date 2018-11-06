Карасартова пояснила, что в отличие от многих не хочет тешить свое самолюбие в кресле чиновника

Правозащитница объяснила, почему отказалась от должности замминистра

Правозащитница Рита Карасартова рассказала Vesti.kg, почему отказалась от должности замминистра труда и соцразвития, которую ей предложили в правительстве. По словам экс-кандидата в омбудсмены, она не хотела руководить в ведомстве, в деятельности которого некомпетентна.

- Многие люди думают, что институт Омбудсмена и Министерство труда и социального развития - это братья-близнецы, - говорит Карасартова. - На самом деле это не так. Мне начали говорить, мол, как я могла отказалась от должности, ведь я защищаю права человека, а тут социальная защита.

Министерство соцразвития - это орган, который занимается поддержкой граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Речь идет об инвалидах, матерях-одиночках и др. Я даже не знаю их полный перечень. Более того, никогда не ходила в это ведомство. Знаю, где оно находится только потому, что рядом школа моего ребенка.

Как пояснила правозащитница, чтобы занять такой пост, необходимо иметь конкретный план реформы.

- Я никогда не работала с этим министерством, ни разу не ходила туда с каким-либо требованием, - пояснила Карасартова. - Я на несколько минут представила, что бы хотела там поменять, и даже методом мозгового штурма не смогла придумать причину, по которой могла бы туда пойти. Я не особо осведомлена в проблемах ведомства.

Отказавшись от должности замминистра, Рита Карасартова хочет подать пример другим. Она добавила, что многие приходят на высокие должности лишь для того, чтобы потешить собственное самолюбие.

- Одним словом, пусть это будет примером для остальных людей, - пояснила она. - Если бы я туда устроилась, начала разбираться во всем, начала что-то менять, то это заняло бы слишком много времени. Люди должны приходить уже с идеей.

В заключение, Рита Рахмановна призналась, что была не против принести пользу в органах местного самоуправления, поскольку гораздо лучше разбирается именно в данной сфере.







Source: https://vesti.kg