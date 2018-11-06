Депутат просит министра восстановить Самару Каримову в должности директора училища

Махабат Мавлянова считает, что с певицей обошлись бесчеловечно

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова вступилась за певицу Самару Каримову и просит министра культуры восстановить ее в должности директора музыкального училища в Оше. Об этом народная избранница написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, тот факт, что новый министр культуры Азамат Жаманкулов уволил Каримову спустя несколько дней после ее назначения, является бесчеловечным.

«Честно признаться, я лично не знакома с Самарой Каримовой, но вижу в соцсетях ее выступления и то, какая она талантливая и трудолюбивая. Все заслуги она заработала своим трудом. Я посчитала правильным решением, когда ее назначили на должность директора музыкального училища, потому что такой человек может показать хороший результат даже если нет опыта работы. Но то, что Азамат Жаманкулов уволил ее спустя 3-4 дня, это бесчеловечно. Я считаю, что ее должны вновь назначить на пост директора, я верю, что она сможет развить это училище», - написала Мавлянова.

Напомним, Самара Каримова была назначена на пост директора музыкального училища в Оше 24 октября текущего года. Приказ об ее увольнении был подписан 1 ноября. Министр культуры, информации и туризма сообщил, что данное назначение было незаконным.



Source: https://vesti.kg