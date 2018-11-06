Масалиев: Лица без опыта становятся министрами

При утверждении состава правительства премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев обещал в октябре представить новую структуру правительства. Но не представил, а министры меняются.





При утверждении состава правительства премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев обещал в октябре представить новую структуру правительства. Но не представил, а министры меняются. Такое мнение выразил в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

По его словам, в государственной власти министрами, заместителями руководителей назначаются люди без опыта.

"Азамат Жаманкулов хороший джигит, может быть, хороший продюсер, но я не вижу его в Министерстве культуры. Не знаю, как будет молодой парень работать с творческими людьми старшего возраста. Я бы понял, если бы он поехал на Евровидение и вернулся с первым местом. Надо было задействовать Жаманкулова, предварительно испытав на нескольких заданиях. Также не могу понять, как кадры назначаются на должности", - сказал Масалиев.

Кроме того, народный избранник остановился на возможности решения вопроса по собравшейся строить Верхненарынский каскад ГЭС "РусГидро", если Россию заинтересовать другими проектами.

"Бесспорно, российская сторона выиграет, если обратится в суд. Для России 37 млн долларов – мизерные деньги. Нашему правительству следовало переговорить с правительством России. Но не может этого сделать. Необходимо решить с Россией основной экономический вопрос", - говорит нардеп.

Напомним, в 2012 году правительства КР и РФ подписали соглашение по строительству Камбар-Аты-1 и Верхненарынского каскада ГЭС. Согласно договоренности, Камбар-Ату должна была строить "Интер РАО", а Верхненарынский каскад – "РусГидро". Однако дело затянулось, и в 2016 году Кыргызстан в одностороннем порядке денонсировал соглашение, после чего российская сторона заявила о потраченных 37 млн долларов и требует возвращения средств.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org