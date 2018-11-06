Кадровая сфера свалилась в пропасть

Мечась из стороны в сторону, власть по правилам знакомства, землячества, родства ставит на руководящие должности всяких разных, гасит надежду народа на обновление.
Из кадровой сферы полетели пух и перья. Мечась из стороны в сторону, власть по правилам знакомства, землячества, родства ставит на руководящие должности всяких разных, гасит надежду народа на обновление. Вот назначили руководителем в Ошское государственное музыкальное учебное заведение имени Ниязалы в городе Оше Самару Каримову, у которой больше скандалов, чем песен. И до этого при назначении Самары Каримовой директором музея Сулайман-Тоо высказывалось много критики в обществе. В итоге не стала директором. Теперь снова назначают в руководство. О таком решении обществом снова высказывается много недовольных мнений. Но власть вместо выслушивания голоса народа и извлечения вывода, строит отношение «назло», мол, делайте, что хотите. Наверное, это добром не кончится.
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №40 от 02.11.2018/стр.3, gezitter. org
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