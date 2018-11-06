Будет возвращен мандат Шадиеву?

Экс-депутат Аскарбек Шадиев распространил заявление относительно своего вывода из состава фракции "Бир бол", назвав незаконным лишение его мандата и вывод из фракции.





Экс-депутат Аскарбек Шадиев распространил заявление относительно своего вывода из состава фракции "Бир бол", назвав незаконным лишение его мандата и вывод из фракции.

Находящийся в розыске экс-депутат Аскарбек Шадиев распространил двухстраничное заявление относительно лишения его мандата и вывода из фракции. В заявлении Шадиев называет сфабрикованными все три заведенных на него уголовных дела. Относительно присвоения денег, выделенных на премию им. Ч. Айтматова, он заявил, что завотделом комитета по международным делам парламента Арсен Закиров ввел его в заблуждение.

Шадиев также утверждает, что не писал заявления о своем выходе из состава фракции "Бир бол", отметив, что Центральная избирательная комиссия лишила его мандата незаконно.

В свою очередь Центризбирком пояснил, на каком основании был прекращен мандат Шадиева.

По словам зампреда ЦИК Абдыжапара Бекматова, Шадиев написал во фракцию заявление о своем выходе из ее состава:



- Полномочия Шадиева досрочно прекращены на основании подачи им заявления в свою фракцию. В ЦИК решение фракции "Бир бол" поступило 1 ноября. Решение принято на основании заявления, в соответствии с пунктом четвертым ст. 65 закона, гласящем, что заявление депутата о выходе из фракции служит основанием для досрочного прекращения его полномочий. Центральная избирательная комиссия на основании заявления вынесла решение о лишении Шадиева мандата.

Фракция "Бир бол" считает абсурдным распространенное Шадиевым заявление. Как говорит лидер фракции Алтынбек Сулайманов, непонятно, почему написавший заявление депутат сегодня это отрицает, отмечая, что "фракция "Бир бол" не работает с поддельными документами".

Как сказал радио "Марал" депутат Улугбек Ормонов, 1 ноября фракция собралась на заседание и удовлетворила заявление Шадиева:

- Мы рассмотрели этот вопрос на фракционном заседании. Я видел заявление Шадиева. На основе этого заявления мы дали согласие на лишение его мандата и сразу направили в ЦИК.

По представленному двояко вопросу необходимо провести тщательную проверку. Если полностью будет подтверждено заявленное экс-депутатом, то решение членов ЦИК может быть изменено, потому что в аспекте закона, если депутат не подавал заявления, то можно большинством голосов комиссии вернуть мандат. Член ЦИК Кайрат Осмоналиев готов при таком раскладе изменить решение ЦИК:

- Сейчас вокруг Шадиева появляются новые обстоятельства. Если Шадиев действительно не писал заявления по собственному желанию, то я, конечно, изменю решение, поддержу сохранение у него мандата.

Теперь будут скрупулезно проверены заявления по лишению Шадиева мандата. Но прежде фракционный лидер должен был проверить поступившее заявление, говорит бывший член ЦИК, политолог Акылбек Сариев. По его словам, информация о находящемся в розыске лице сразу должна подаваться в компетентные органы. Только так можно установить действительную картину:

- Если говорить по сути, то необходимо провести уточнение при получении заявления от человека, его написавшего. Лидер фракции должен уточнить, на какой основе оно написано и как получено. Ведь всем известно, что он [Шадиев] находится в бегах за границей. Если заявление поступило от Шадиева лично, то надо было обратиться в компетентные органы. Я тоже видел его заявление.

Напомним, уголовное дело в отношении Шадиева было возбуждено по статье "злоупотребление должностным положением". Шадиева обвинили по факту кражи 30 тысяч долларов, выделенных в 2017 году на премию Межпарламентской ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org