Не удовлетворено заявление граждан, выступивших против переименования улицы Шабдан Баатыра

Межрайонный суд Бишкека не удовлетворило заявление общественного фонда «Наше право», выступившего против переименования улицы Шабдан Баатыра.
Межрайонный суд Бишкека не удовлетворило заявление общественного фонда «Наше право», выступившего против переименования улицы Шабдан Баатыра. Об этом сообщила руководитель упомянутого фонда Калича Умуралиева.
В этом году Бишкекский городской кенеш принял решение о переименовании улицы Шабдан Баатыра в улицу 7 апреля. Группа граждан, настроенные против этого, обратились в суд. Заявление было рассмотрено межрайонным судом города Бишкека.
Напомним, тогда единовременно был объявлен пятилетний мораторий на переименование других улиц, кроме Шабдан Баатыра.
Источник: газета «Мантыш» №53 от 06.11.2018 / стр. 3, gezitter. org
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