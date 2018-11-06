Сарлыкбек уулу: Для развития предпринимательства в регионах надо сделать две вещи

В рамках поездки в Ошскую область президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в открытии ряда предприятий. Глава государства сказал, что необходимо проявлять почет и уважение к тем предпринимателям, которые инвестируют в регионы и открывают предприятия.





В рамках поездки в Ошскую область президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в открытии ряда предприятий. Глава государства сказал, что необходимо проявлять почет и уважение к тем предпринимателям, которые инвестируют в регионы и открывают предприятия. Сколько на сегодняшний день вкладывают предприниматели инвестиций в регионы, и какие в регионах созданы условия для инвесторов? Об этом в программе "Кун чекит" рассказал частный предприниматель Темирлан Сарлыкбек уулу.

- Темирлан мырза, президент призывает предпринимателей инвестировать в свою малую родину. Заинтересованы на сегодняшний день предприниматели вкладывать инвестиции в свои районы?

- Как известно, текущий год объявлен президентским указом Годом развития регионов. Но в реальности ничего заметного для развития регионов не сделано. Этому есть ряд причин. Сейчас президент говорит, что надо вкладывать инвестиции в места, где родились и выросли. Есть два смысла этого обращения. Первый – помоги своей малой родине строительством школы или чем-то другим. Это делают многие предприниматели в той или иной степени. Второй – внеси вклад в развитие предпринимательства в регионах.... Однако предпринимателю с этим трудно справиться в одиночку. Необходимо решать эту задачу совместно с государством. Например, мы направляли правительству предложения последние десять лет, но в реальности нет совместной работы правительства и предпринимателей.

- Почему не смогли совместно работать? Или есть препятствия вложению инвестиций?

- В своих рекомендациях мы отмечали необходимость строительства на севере и юге лабораторий по международной аккредитации. Говорим на протяжении многих лет, но лаборатории не построены. Во-вторых, в регионы необходимо провести железную дорогу. В наших регионах нет железнодорожного сообщения, мы не имеем выхода к морю, соответственно не может вывести на мировой рынок произведённые товары. В то же время сбыт продукции на внутреннем рынке не покрывает расходов. В-третьих, мы предлагали создать индустриальные парки для развития регионов. В данном направлении недавно при поддержке правительства впервые в Кыргызстане началось строительство индустриального парка по текстильному производству. Такие парки можно построить во многих местах, например, по фасоли – в Таласе, по мясной продукции – в Нарыне. Дальнейшая работа должна проходить по цепочке. Товар производится в Кыргызстане, лаборатория проверяет и далее продукция выходит на экспорт.

- Какая для этого нужна помощь?

- Мы выйдем на мировой рынок, если у нас будут лаборатории и железная дорога. Свободный выход в мир расширит рынок. Например, в килограмме 7-10 штук иссык-кульских яблок. Цена за килограмм 25 сомов, менее полдоллара. Одно яблоко в Японии Малайзии или Сингапуре, к примеру, стоит больше доллара. Как нам выйти на данный рынок? Для этого опять же требуются лаборатории и железные дороги, тогда предприниматель самостоятельно будет работать по повышению качества товара и торговле.

- Спасибо за интервью!

Источник: maralfm.kg, gezitter. org