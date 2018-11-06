Депутат Назаров: "За выставленными на продажу гособъектами стоят заинтересованные стороны"

Нельзя продавать объекты, приносящие пользу государству. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша депутат Айтмамат Назаров.





Нельзя продавать объекты, приносящие пользу государству. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша депутат Айтмамат Назаров.

Как сказал нардеп, за отдельными предприятиями, которые выставлены на продажу, стоят заинтересованные стороны.

"Это может быть клиент отдельных выставленных на продажу объектов. Необходимо вывести из списка объектов на продажу "Росинбанк", потому что если включить в список на продажу находящийся в предбанкротном состоянии банк, его цена упадет. Вы также выставили на продажу Найманскую ГЭС. Но при этом полно подобных нуждающихся в инвестициях гидроэлектростанций. Почему не продаются другие? Точно так же продается всего одно из государственных охотничьих хозяйств", - отметил Назаров.

Председатель Фонда по управлению госимуществом Ренат Тулебердиев на это заявил, что не знает, каким путем вносятся в список объекты на продажу.

Ну а депутат Айтмамат Назаров на это заявил, что люди обивают депутатский порог с целью не допустить включения в список на продажу того или иного объекта.

Источник: super.kg, gezitter. org