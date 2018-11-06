В Нарын с Малого Памира прибыла одна семья

В Нарынскую область приехала семья из Малого Памира Афганистана, сообщает региональный корреспондент.



В Нарынскую область приехала семья из Малого Памира Афганистана, сообщает региональный корреспондент.

Согласно информации, семейная чета, имеющая 4-х детей, поселилась на зимовье Чар в Ат-Башинском районе. Двух детей школьного возраста приняли на обучение в лицей-интернат имени Усона Асанова в Нарыне. Семья с двумя детьми поселилась в доме, принадлежащем местному жителю. Супруги устроилась работать чабанами и получили свою первую зарплату в размере 6000 сомов.

Государственная администрация Ат-Башинского района обеспечила семью продуктами питания, дровами и углем и начислила соцпособие.

13 октября 2017 года в Нарынскую область с Большого и Малого Памира Афганистана прибыли общим счетом 33 человека, в том числе 17 детей в возрасте до 18 лет, беременная женщина и полуторагодовалый ребёнок. Беременная женщина родила в Бишкеке, ее семье тогдашним президентом было выделено жилье.

17 ноября в Кыргызстан авиарейсом прилетели навестить родственников 11 этнических кыргызов с Большого и Малого Памира Афганистана Отдельные из них после посещения родственников вернулись обратно на Памир.

4 июля этого года часть памирских кыргызов, прибывших в Кыргызстан 13 октября 2017 года, в количестве 18 человек отбыли обратно в Афганистан. После этого оставшаяся в Нарыне 19-летняя Ширинбу (по паспорту Ширинбубу) Абдулваид кызы родила ребёнка в роддоме Нарына и назвала сына Нарынбеком.

Источник: Баракелде, gezitter. org