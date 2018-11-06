Кумтор: Выплата дивидендов последует за выполнением условий соглашения

Компания Centerra Gold Inc. выплатит дивиденды после выполнения условий соглашения.
Компания Centerra Gold Inc. выплатит дивиденды после выполнения условий соглашения. Если до конца года переговоры завершатся, Centerra Gold Inc. возобновит дивидендную политику, заявил председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам.
Дивидендная политика Centerra Gold Inc. регулируется по законам Канады, сейчас нет начисления ни одному акционеру, добавил А. Алимбеков.
Отметим, Кыргызстан в последние два года не получал дивидендов от канадской компании Centerra Gold Inc. – разработчика золоторудного месторождения Кумтор.
Источник: maralfm.kg, gezitter. org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!