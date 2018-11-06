Кумтор: Выплата дивидендов последует за выполнением условий соглашения

Компания Centerra Gold Inc. выплатит дивиденды после выполнения условий соглашения.





Компания Centerra Gold Inc. выплатит дивиденды после выполнения условий соглашения. Если до конца года переговоры завершатся, Centerra Gold Inc. возобновит дивидендную политику, заявил председатель правления ОАО "Кыргызалтын" Алмаз Алимбеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам.

Дивидендная политика Centerra Gold Inc. регулируется по законам Канады, сейчас нет начисления ни одному акционеру, добавил А. Алимбеков.

Отметим, Кыргызстан в последние два года не получал дивидендов от канадской компании Centerra Gold Inc. – разработчика золоторудного месторождения Кумтор.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org