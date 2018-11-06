Алтынбек Сулайманов: "Шадиев врет"

Лидер фракции "Бир бол" Алтынбек Сулайманов опроверг слова своего бывшего коллеги по фракции Аскарбека Шадиева.





Лидер фракции "Бир бол" Алтынбек Сулайманов опроверг слова своего бывшего коллеги по фракции Аскарбека Шадиева.

"Аскарбек Шадиев сталкивает Жогорку Кенеш, ЦИК и всех нас своими словами, что не писал заявления о своем выходе из фракции. Это ложь. Он направлял нам свои заявления, и я не понимаю, почему он сейчас опровергает это. Мы направили в ЦИК копию письма, на этой основе Шадиева лишили мандата. И каким образом дело по лишению его мандата может быть сфабриковано? Никому из членов фракции, сотрудников секретариата не придёт в голову фабриковать дело", - говорит Сулайманов.

На днях Аскарбек Шадиев распространил заявление относительно лишения его мандата, заявив, что он не писал никакого заявления о выходе из фракции, поэтому решение ЦИК незаконно. По его словам, он сомневается в своей безопасности, а также безопасности своей семьи, потому что считает, что справедливости нет.

Бывший депутат выехал из страны, являясь фигурантом трех уголовных дел. Он объявлен в розыск.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org