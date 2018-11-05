Положение на ТЭЦ не греет душу

Становится вероятным, что и нынешней зимой жители города Бишкека столкнутся с проблемой тепла.





Становится вероятным, что и нынешней зимой жители города Бишкека столкнутся с проблемой тепла. Стало известно, подготовка к зиме на ТЭЦ не радует. Явно проступило положение - поставили волка охранять овец. После скандала в связи с прошлой аварией на ТЭЦ назначили руководителем указанного учреждения Андрея Воропаева, была высказана сильная критика. Ведь именно Воропаев назывался одним из напрямую причастных к этой аварии. Но власть почему-то склонилась к Воропаеву, не внесла его в ряд виновников преступления, напротив, сделала руководителем ТЭЦ. В итоге депутаты Жогорку Кенеша проверили и сами стали свидетелями неготовности ТЭЦ к зиме. Теперь дают еще дополнительное время на ремонтно-восстановительные работы ТЭЦ, сидят, чешут головы. Если вдруг и в этом году возникнет ситуация как в прошлом году, то лишь бы не сумевшая за год исправить положение власть, не признавая своей вины, не свалила всю вину на старую власть и не отскочила в сторону. Странно, вице-премьер Кубатбек Боронов молится богу: «Бог даст, не будет аварии на ТЭЦ. Бог даст, не возникнет проблем с электричеством». Вследствие этого Бакыт Торобаев сказал было, что вопрос не решится от молитвы к богу, но Боронов, не краснея, заставил раскрыть рты от удивления, говоря «мы, кыргызы как мусульмане должны опираться на бога». Наверняка и богу не нравится сказанное «яблоко созрей, упади мне в рот». Для этого надо работать.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №40 от 02.11.2018/стр.3, gezitter. org