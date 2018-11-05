Асанбеков: Моего сына пытали и убили сотрудники милиции

Житель села Бору-Баш Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области Нурлан Асанбеков сделал видеообращение к главе государства, в котором заявляет, что его сына Эрмека Касымова избили и убили сотрудники милиции.





Житель села Бору-Баш Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области Нурлан Асанбеков сделал видеообращение к главе государства, в котором заявляет, что его сына Эрмека Касымова избили и убили сотрудники милиции.

- 22 октября моего сына избили и убили сотрудники милиции. Прошу вас объективно привлечь их к ответственности и устранить таких людей. Сына моего убили, пытая, надев на голову пакет, а на руки – наручники. Моего сына избили до потери сознания и сильно пытали. Прошу вас дать объективную оценку и вынести правильное решение.

Нурлан Асанбеков обращался в общественный фонд "Вентус". По данным фонда,18-летний Эрмек Касымов несколько раз привлекался к допросу оперативниками Ак-Сууйского райотдела внутренних дел. Вскоре после этого в селе Бору-Баш было обнаружено повешенное на дереве тело Касымова.

Как заявил "Азаттыку" пресс-секретарь иссык-кульской облмилиции Сталбек Усубакунов, в настоящее время облпрокуратура проводит проверку и Эрмек Касымов вызывался на допрос только 19 октября:

- Отец в видео говорит, что его сына пытали и убили. Но тело парня было найдено повешенным на дереве. Как установила визуально судебно-медицинская экспертиза, не было найдено других следов, кроме следа от веревки на шее. В объяснительной, которую этот парень написал 19 октября, он признал свою вину и рассказал, что "каждую овцу продал по 12 тысяч сомов и купил своей девушке телефон".

В данное время идет проверка по произошедшему факту, добавил Усубакунов.

Источник: "Азаттык", gezitter. org