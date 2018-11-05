Аскарбек истошно вскричал из далеких Штатов

Как известно, лишь спустя более полугода со времени побега из страны экс-депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева его удалось лишить мандата.





Как известно, лишь спустя более полугода со времени побега из страны экс-депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева его удалось лишить мандата. Кажется, лишившийся депутатского мандата Аскарбек Шадиев сильно уязвлен. Создается ощущение, что для этого человека депутатский мандат важнее Кыргызстана. До сегодняшнего дня хранивший молчание Шадиев сразу после лишения его мандата начал искать виноватых и без лишних церемоний набросился на ЦИК, заявив о "незаконности" лишения его мандата, дуясь на комиссию словно на родную матушку. Шадиев говорит, что возбужденные на него дела сфабрикованы по политическому заказу.

По словам Шадиева, он не виновен и чист. Конечно, никто не хочет признавать себя виновным. Самое плохое качество наше в том, что мы ни в коем разе не хотим признавать свои плохие деяния. Если Шадиев чист, как утверждает, то какова была необходимость его побега в США. Ведь он должен был бороться ради правды, никуда не сбегая. Не имеющие вины никуда не сбегают, не вопят истошно о своей чистоте, а продолжают стоять за правду до конца, даже зная, что будут брошены за железную решетку. Зачем вопить издалека, оправдываясь перед народом?

Источник: fakt.kg, gezitter. org