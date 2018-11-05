Бишкек заплатил 135 тысяч евро штрафа по кредиту на рекультивацию свалки

Столица заплатила 135 тысяч евро штрафных санкций за неосвоение кредита от Европейского банка реконструкции и развития.
Столица заплатила 135 тысяч евро штрафных санкций за неосвоение кредита от Европейского банка реконструкции и развития. Об этом заявил депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников на совещании по проекту рекультивации санитарного полигона.
В октябре стало известно, что с апреля работы по реконструкции полигона не велись. Контракт на рекультивацию и строительство нового заключен с эстонской компанией Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS. Предыдущее руководство мэрии и муниципального предприятия попросило расшифровку оплаты работ подрядной организации. Компания их не представила, ссылаясь на условия контракта. Тогда муниципалитет отказался выплачивать деньги за первую стадию проекта.
В мэрии отметили, что с подрядчиками проведены переговоры, найден консенсус практически по всем вопросам. Ожидается, что работы на полигоне начнутся со следующей недели.
Напомним, что ЕБРР предоставил 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку. На совещании в муниципалитете директор муниципального предприятия «Бишкекский санитарный полигон» Талгат Уметалиев сообщил, что завод построят и запустят к концу 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/100667/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!