«Безопасный город». Госкомитет связи рассказал о нарушениях комиссии по жалобам

В Государственном комитете информационных технологий и связи 24.kg рассказали, какие нарушения допустила комиссия по рассмотрению жалоб.
В Государственном комитете информационных технологий и связи 24.kg рассказали, какие нарушения допустила комиссия по рассмотрению жалоб.
Госкомсвязи имел право обратиться в Межрайонный суд с административной жалобой, так как в самом решении комиссии закупающей организацией указан ГКИТиС и в документе четко прописано, что отменено решение закупающей организации.
Напомним, члены комиссии заявили, что Госкомсвязи не мог обращаться в суд. Их возмущает и то, что судья вынес решение за час.
«Рассмотрение административного иска проведено в соответствии с нормами Административно-процессуального кодекса. В этом документе не предусмотрено, сколько часов должно быть уделено рассмотрению дела. Относительно якобы семидневного рассмотрения жалобы самой комиссией представитель комиссии лукавит — жалоба изучалась не семь, а гораздо больше дней. Этим комиссия нарушила пункт 3 статьи 49 Закона «О госзакупках», что в ходе судебного разбирательства признал и сам председатель комиссии Музарбек Жолошев», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, ни один из членов комиссии по рассмотрению жалоб не является сертифицированным специалистом в области госзакупок, как того требует положение.
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