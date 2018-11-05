Через два месяца после собственных похорон казахстанец вернулся домой. Родственники подают в суд на полицию

Через два месяца после собственных «похорон» 63-летний Айгали Супыгалиев, житель поселка Томарлы в Атырауской области, вернулся домой, пишет газета «Ак Жайык».

Через два месяца после собственных «похорон» 63-летний Айгали Супыгалиев, житель поселка Томарлы в Атырауской области, вернулся домой, пишет газета «Ак Жайык».

Как выяснилось, мужчина ушел из дома 20 июня текущего года и пропал без вести. Родственники обратились в полицию 9 июля. Некоторое время спустя полицейские пригласили родных для опознания неизвестного трупа, но так как тело уже практически разложилось, опознать его было трудно. Была назначена экспертиза ДНК, которая на 99,92 процента подтвердила, что тело принадлежит пропавшему мужчине. Были назначены похороны, соблюдены все ритуалы, а в тот день, когда мужчина вернулся, родственники собирались поставить надгробный памятник.

По его словам, все это время он пас скот у неизвестных людей.

Родственники мужчины, недоумевающие, кого же они тогда похоронили, намерены подать в суд на областную полицию, судмедэксперта, говорится в заметке, сообщают СМИ.



K-News