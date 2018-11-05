Начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспорта задержан за коррупцию

2 ноября, в рамках возбужденного уголовного дела задержан начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава Н. Алмаматов, сообщает ГКНБ.
2 ноября, в рамках возбужденного уголовного дела задержан начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава Н. Алмаматов, сообщает ГКНБ.
Установлено, что в целях личного обогащения, Алмаматов создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денег с граждан КР при регистрации и перерегистрации авто, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
K-News
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