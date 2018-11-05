Тайна окутала уголовное дело Илмиянова

ГКНБ не дает какую-либо информацию о возбужденном уголовном деле в отношении экс-чиновника Икрамжана Илмиянова кроме того, что ему предъявлены обвинения по статье «мошенничество».





ГКНБ не дает какую-либо информацию о возбужденном уголовном деле в отношении экс-чиновника Икрамжана Илмиянова кроме того, что ему предъявлены обвинения по статье «мошенничество». Эта секретность пока непонятна для общественности.

Ранее возбуждались уголовные дела в отношении экс-премьеров – Омурбека Бабанова, Жанторо Сатыбалдиева, Сапара Исакова, экс-чиновников – Кубанычбека Кулматова, Албека Ибраимова, Осмонбека Артыкбаева, Аскарбека Шадиева. Все, кроме Бабанова и Шадиева, были взяты под стражу, как Илмиянов и находятся в следственном изоляторе ГКНБ. Не утаивалось, в чем их обвиняют и по каким статьям было возбуждены уголовные дела. В уголовном деле, возбужденном в отношении Икрамжана Илмиянова, ГКНБ использовал гриф «секретно», держит обстоятельства втайне от общественности, из-за чего возникают различные предположения.

Например, в Интернете появилась интересная версия. В статье, где имя автора не указывается, говорится следующее: «Для президентской избирательной кампании Илмиянов получил 200 тысяч долларов от белорусских предпринимателей, на выборах работал официальный и теневой штаб Жээнбекова и 200 тысяч долларов были использованы в теневом штабе. После выборов ситуация изменилась, Илмиянов оказался не нужен действующей власти. А белорусские предприниматели не получили обещанные преференции, пожаловались. Поэтому власть возбудила уголовное дело в отношении Илмиянова, организовала его поимку, посадили в ГКНБ. Чтобы не было различных разговоров, в том числе со стороны бизнесменов». Пока неизвестно, насколько правдиво это предположение. Если ГКНБ не озвучит четкую, подробную информацию о возбужденном уголовном деле в отношении Илмиянова, то такие предположения среди общественности будут только усиливаться.

По закону избирательные кампании не должны финансироваться из других стран. Если такой факт подтвердится, то возникнет вопрос отмены результатов выборов. Может поэтому секрет возбужденного уголовного дела в отношении Илмиянова запечатан за семью замками?..

Источник: газета «Супер-Инфо» №835 от 02.11.2018 / стр. 7, gezitter. org