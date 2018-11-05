Гендиректор получившей право на запуск Джеруя "Альянс Алтына" Михаил Шубин: "Неуточненные публикации последних дней вокруг проекта "Джеруй" – дезинформация отдельных заинтересованных сил"

М. Шубин: Сегодня на руднике ведется большая работа по строительству всего перерабатывающего комплекса, включая ЗИФ и хвостохранилище.





- Михаил Александрович, в свете последних публикаций в СМИ хотелось бы обсудить вопросы реализации проекта "Джеруй". Вначале расскажите о том, какая работа на сегодняшний день осуществлена компанией в рамках реализации вашего проекта?

- Начну с того, что на сегодняшний день ОсОО "Альянс Алтын", как добропорядочный инвестор, выполняет все условия лицензионных соглашений в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. С уверенностью могу сказать, что основным направлением нашей компании является открытость, точность, порядок и соблюдение закона. Во-первых, сразу после получения права на разработку месторождения компания внесла в бюджет КР 100 млн долларов США в виде платежа за право пользования недрами.

Во-вторых, в рамках взятых на себя обязательств компания решила вопросы с предыдущим лицензиатом, который инициировал арбитражное разбирательство с КР в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров. В результате между предыдущим инвестором и правительством КР подписано мировое соглашение, в рамках которого иски на сумму 548 млн долларов США отозваны. Кроме того, компания с момента объявления ее победителем конкурса возместила расходы Кыргызской Республики, понесенные при защите интересов страны в Международном арбитраже.

Кроме того, компания, понимая свою социальную ответственность, заключила соглашение о Социальном пакете с органами местного самоуправления, в рамках которого создан "Фонд Бакубат Талас", и в течение 3 лет уже перечислено 300 млн сомов для оказания поддержки и содействия в реализации социально-экономических программ местного сообщества.



Сегодня на руднике ведется большая работа по строительству всего перерабатывающего комплекса, включая ЗИФ и хвостохранилище. В частности, c момента начала строительства работы параллельно ведутся на 19 объектах, 5 из которых уже введены в эксплуатацию. Первым делом "Альянс Алтын" постарался обеспечить инфраструктуру: подъездные и внутриплощадочные дороги, вахтовые поселки, склады и лабораторию, энергоснабжение будущего добычного и перерабатывающего комплекса, включая реконструированную на средства компании электроподстанцию "Чат-Базар". Ведь понятно, что без этих объектов невозможно приступить к строительству основных зданий и сооружений.

- Скажите, для чего ОсОО "Альянс Алтын" берет кредит в ВТБ банке? Означает ли это, что у проекта есть проблемы с финансированием?

- Необходимо отметить, что на сегодняшний день проблем с финансированием у компании нет. С момента объявления победителем конкурса акционеры ОсОО "Альянс Алтын" уже инвестировали в проект более 146 млн долларов США. В целом инвестиции в Джеруй составят около 600 млн долларов США, из которых через ВТБ банк привлекается лишь около трети, 180 млн долларов США. Привлечение средств посредством финансовых, кредитных учреждений является устоявшейся международной практикой при реализации крупных проектов. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры реализации подобных проектов в разных странах мира, в том числе в Кыргызстане.

Хочу отметить, что на сегодняшний день ВТБ банк – это второй по величине активов банк в Российской Федерации и первый по размеру уставного капитала. Уверен, что привлечение инвестиций вышеуказанного банка в экономику Кыргызской Республики положительно отразится на имидже и инвестиционной привлекательности страны.

Более того, необходимо отметить, что по условиям конкурса и лицензионного соглашения №3 за компанией закреплено обязательство по обеспечению вложения инвестиций, в том числе путем привлечения финансирования со стороны банковских и финансовых институтов согласно проекта. Компания выполняет свои обязательства по данному вопросу. О привлечении финансирования в размере 180 млн долларов США от ВТБ банка мы соответствующим образом известили уполномоченные органы еще в апреле 2018 года.

Необходимо развеять миф о том, что получив кредит в банке, компания может выйти из проекта. Это абсолютная дезинформация общественности. Специалисты в области финансов знают, что ни один серьезный банк никогда не перечисляет средства по кредитной линии одним траншем. Перед каждым траншем компания должна подтвердить освоение средств и то, что средства использованы по назначению. Подтверждение предоставляется независимыми консультантами самого банка, которые проводят полный финансовый и технический аудит ОсОО "Альянс Алтын" перед выборкой финансовых средств. Исходя из этого, понятно, что условия кредитного соглашения не позволяют осуществить полную выборку средств разом. Но даже не это главное. Наши акционеры очень серьезно настроены на успешное завершение строительства ЗИФ и хвостохранилища. Заверяю вас, никаких планов выхода из проекта нет.

- В общественности высказываются разные мнения относительно того, что компания планирует заложить лицензию в ВТБ банке. Насколько это законно? Насколько это законно, по вашему мнению?

- Общеизвестно, что практически любая кредитная организация в целях обеспечения обязательств требует выставить залог, одним из требований банка ВТБ (ПАО) является обеспечение обязательств посредством залога лицензии.

В соответствии с Законом КР "О недрах" лицензиат вправе заложить право пользования недрами третьему лицу на основании договора о залоге. Согласно Закону КР "О залоге", залог права на разработку и использование месторождений полезных ископаемых и иных природных ресурсов осуществляется в соответствии с законодательством с согласия на то уполномоченных государственных органов. Ведь, как известно, залог права пользования недрами также является одним из инструментов привлечения инвестиций. Данный инструмент успешно используется не только в международной практике, но и в Кыргызской Республике, так ряд крупных и средних месторождений полезных ископаемых посредством залога лицензии привлекал инвестиции посредством данного инструмента.

В связи с этим 15 августа 2018 года мы обратились в ГКПЭН с просьбой дать согласие на залог лицензии и получили согласие на заключение договора залога лицензии. Однако, как нам стало известно, 3 октября 2018 года комиссия по вопросам лицензирования недропользования ГКПЭН отменила ранее принятое решение по даче согласия на заключение договора залога лицензии № 4230 АЕ. Вместе с тем мы пока не получали официального уведомления от уполномоченного органа о том, что ранее принятое решение отменено. При этом в кыргызском законодательстве отсутствуют нормы, согласно которым уполномоченный государственный орган вправе отказать в получении согласия на заключение договора залога лицензии по причине судебных разбирательств. Ведь судебное разбирательство, о котором заявляет руководство уполномоченного органа, никакого отношения к залогу не имеет, идет спор о законности начисления штрафных санкций ОсОО "Альянс Алтын". Более того, такой серьезный вопрос, который может повлиять на своевременную реализацию проекта, вопреки нормам законодательства КР, был рассмотрен в отсутствии представителей компании. Как только мы получим официальное уведомление о принятом решении, то в соответствии с законодательством КР намерены обратиться с административной жалобой в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР с изложением своей позиции по данному вопросу.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org