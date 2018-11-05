Сарыбашев переплюнул Мырзакматова?

В начале недели, в ходе заседания Ошского городского кенеша мэр города Оша Таалайбек Сарыбашев призвал не вмешиваться в кадровую политику в Оше не только депутатов городского кенеша, но и депутатов Жогорку Кенеша.





В начале недели, в ходе заседания Ошского городского кенеша мэр города Оша Таалайбек Сарыбашев призвал не вмешиваться в кадровую политику в Оше не только депутатов городского кенеша, но и депутатов Жогорку Кенеша. В ходе заседания мэр сказал: «Передайте депутатам Жогорку Кенеша – пускай не вмешиваются в кадровую политику». Ого! Возможно он и прав. Но речь пойдет о другом.

В свое время Мелис Мырзакматов почувствовал себя вечным ханом в Оше, на одном мероприятии на центральной площади города Оша к моменту прибытия Мырзакматова его подхалимы кричали: «Лев идет, богатырь идет!» Наверное большинство этого не забыли. В то время, когда Мелис Мырзакматов правил городом с ханским колоритом, создавалось ощущение, что полпред правительства в Ошской области Сооронбай Жээнбеков выглядит его тенью. Соответственно, наверное весь народ видел, как в День независимости страны мэр города Сарыбашев сидел под ханским шатром, с наслаждением наблюдал за праздничными действиями. В отличие от него, в День независимости в Бишкеке большие деятели государственного масштаба сидели под солнцем, на скромных стульях, а не на царском ложе, а некоторые из них даже стояли на ногах. Это мы к тому, что или правительство, или президент должны поставить на место таких руководителей, которые придерживаются средневековых «бай-манапских взглядов», напомнить им об этике государственного служащего.

А на вышестоящем фотоснимке Сарыбашев – своеобразный бай-манап. Позади него стоит имеющая высокий по сравнению с ним статус, тогдашний вице-премьер-министр КР Гульмира Кудайбердиева. Даже если не сравнивать их должностные положения, кыргызские мужчины всегда оказывали уважение женщинам. А взгляните на него, за ним стоит женщина, а он сидит, под зонтом!

Источник: газета «Айгай пресс» №17 от 02.11.2018 / стр. 3, gezitter. org