Вблизи Бишкека лоб в лоб столкнулись два авто, погибла пенсионерка

В Аламудунском районе на объездной дороге столкнулись автомашины Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf III.

В Аламудунском районе на объездной дороге столкнулись автомашины Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf III.

Как сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе УОБДД, ДТП произошло сегодня утром примерно в 09:00. В результате столкновения погибла женщина примерно 60 лет. Еще трое мужчин получили травмы различной степени тяжести.

«Кто-то из водителей выехал на встречную полосу, проигнорировав знаки об опасном повороте», - сообщили в автоинспекции.

В данное время идет расследование. Назначены соответствующие экспертизы.