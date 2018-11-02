Вблизи Бишкека лоб в лоб столкнулись два авто, погибла пенсионерка

В Аламудунском районе на объездной дороге столкнулись автомашины Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf III.
В Аламудунском районе на объездной дороге столкнулись автомашины Volkswagen Jetta и Volkswagen Golf III.
Как сообщили агентству «Кабар» в пресс-службе УОБДД, ДТП произошло сегодня утром примерно в 09:00. В результате столкновения погибла женщина примерно 60 лет. Еще трое мужчин получили травмы различной степени тяжести.
«Кто-то из водителей выехал на встречную полосу, проигнорировав знаки об опасном повороте», - сообщили в автоинспекции.
В данное время идет расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
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