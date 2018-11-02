"Невыездная" гражданка КР пыталась выехать из страны по чужому паспорту

Гражданка Кыргызстана Б.Ч., 1971 г.р., пыталась выехать из Кыргызстана в Казахстан по чужому паспорту.
Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 1 ноября 2018 г. в пункте пропуска «Чон – Капка - автодорожный» за попытку нарушения государственной границы пограничники задержали гражданку Кыргызстана.
Гражданка Кыргызстана Б.Ч., 1971 г.р., пыталась выехать из Кыргызстана в Казахстан по чужому паспорту. При прохождении паспортного контроля она предъявила паспорт на имя Н.Ч., 1973 г.р., принадлежащий ее родственнице.
Как пояснили в пресс-службе ГПС, в ходе вяснения обстоятельств было установлено, что задержанной был ограничен выезд за пределы республики в связи с неисполнением судебных обязательств.
"После оформления соответствующих документов задержанная была передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР", - сообщили в пресс-службе ГПС.
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