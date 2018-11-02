Компания "Чаарат Голд Холдинг Лимитед" отказалась от плана купить "Кумтор"

Компания "Чаарат Голд Холдинг Лимитед" отозвала свое предложение о приобретении компании "Кумтор".





Компания "Чаарат Голд Холдинг Лимитед" отозвала свое предложение о приобретении компании "Кумтор". Об этом SUPER.KG сообщили 1 ноября из пресс-службы компании.

По информации, "Чаарат Голд Холдинг Лимитед" дважды предлагала "Центерре" 800 млн долларов за месторождение "Кумтор", однако "Центерра" проигнорировала предложение. Вследствие этого компания прекратила попытки приобрести месторождение.

За покупку акций "Кумтора" "Центерре" обещали 400 млн долларов из 800 млн долларов выдать в денежной форме.

До этого компания "Чаарат Голд Холдинг Лимитед" так комментировала свое предложение: "Сейчас 26,6% акций "Центерры" стоимостью 460-470 млн долларов принадлежат ОАО "Кыргызалтын". "Кыргызалтын" оставит "Центерре" акции на сумму 400 млн долларов и выходит из компании. Затем объединяется с нами, и будет, на основе заключенного соглашения, получать половину прибыли, поступающей от месторождения "Кумтор". Остальные 50% получит компания "Чаарат Голд Холдинг Лимитед", потому что половина суммы уплатила она. Но в то же время заработанная прибыль будет нами вложена в чаткальское месторождение "Чаарат". В итоге 100% прибыли от месторождения "Кумтор" остаются в Кыргызстане".

Канадская компания добывает золото на Кумторе в 1992 года. До сегодняшнего дня произведено 350 тонн золота, на месторождении ещё остаётся запас более 150 тонн. В соглашении указано, что золотодобыча будет продолжаться до 2026 года.

По информации компании "Центерра", в период 1994-2016 гг. платежи на территории Кыргызстана превысили 3 млрд 202 млн долларов. В 2016 году сумма составила 110 млн 783 тыс. 49 долларов, а за 6 месяцев 2017 года – 68 млн 419 тыс. 939 долларов.

Источник: super.kg, gezitter. org