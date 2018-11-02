В Оренбурге кыргызстанец отправится в колонию за украденный велосипед

Центральный районный суд Оренбурга (Россия) вынес обвинительный приговор в отношении уроженца Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.



Центральный районный суд Оренбурга (Россия) вынес обвинительный приговор в отношении уроженца Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, ночью в июле 2018 года пьяный мужчина похитил велосипед стоимостью 12 тысяч рублей. Следствие установило, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В суде гражданин Кыргызстана вину признал и раскаялся в содеянном.

Потерпевший подтвердил, что причиненный ущерб является для него значительным. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/100474/

