В Оренбурге кыргызстанец отправится в колонию за украденный велосипед

Центральный районный суд Оренбурга (Россия) вынес обвинительный приговор в отношении уроженца Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.
Центральный районный суд Оренбурга (Россия) вынес обвинительный приговор в отношении уроженца Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.
По их данным, ночью в июле 2018 года пьяный мужчина похитил велосипед стоимостью 12 тысяч рублей. Следствие установило, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В суде гражданин Кыргызстана вину признал и раскаялся в содеянном.
Потерпевший подтвердил, что причиненный ущерб является для него значительным. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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