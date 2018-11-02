В Кыргызстане тружеников тыла хотят приравнять к ветеранам войны

В Кыргызстане тружеников тыла хотят приравнять к ветеранам войны.



В Кыргызстане тружеников тыла хотят приравнять к ветеранам войны. С таким предложением выступает депутат Жогорку Кенеша Рада Туменбаева.

В Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» предлагают внести соответствующие поправки.

«Труженики тыла — поколение, чей труд не оценили по достоинству. Благодаря их труду достигнута победа в Великой Отечественной войне. Они не нуждаются в социальной защите. Они нуждаются в признании их труда», — считает депутат.

Погребение участника войны или труженика тыла производится с воинскими почестями на льготных условиях за счет средств местных бюджетов, а также за счет средств предприятий, где они работали.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/100438/

