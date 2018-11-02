Самара Каримова вновь освобождена от руководящей должности

Певица Самара Каримова, получившая звание заслуженного артиста республики в 26-летнем возрасте, освобождена от должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы Борошева.
Певица Самара Каримова, получившая звание заслуженного артиста республики в 26-летнем возрасте, освобождена от должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы Борошева. До этого сообщалось, что соответствующий приказ вышел 31 октября и что С. Каримова была представлена коллективу представителем Минкультуры, информации и туризма вчера, 31 октября.
Сегодня, 1 ноября, стало известно, что министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов отменил приказ о С. Каримовой. По словам министра, приказ о назначении Каримовой на должность главы училища было незаконным и подписан до его прихода.
Звание "Заслуженный артист КР" Самара Каримова получила в возрасте 26 лет в 2017 году.
Источник: Баракелде, gezitter. org
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