Самара Каримова вновь освобождена от руководящей должности

Певица Самара Каримова, получившая звание заслуженного артиста республики в 26-летнем возрасте, освобождена от должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы Борошева.



Певица Самара Каримова, получившая звание заслуженного артиста республики в 26-летнем возрасте, освобождена от должности директора Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы Борошева. До этого сообщалось, что соответствующий приказ вышел 31 октября и что С. Каримова была представлена коллективу представителем Минкультуры, информации и туризма вчера, 31 октября.

Сегодня, 1 ноября, стало известно, что министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов отменил приказ о С. Каримовой. По словам министра, приказ о назначении Каримовой на должность главы училища было незаконным и подписан до его прихода.

Звание "Заслуженный артист КР" Самара Каримова получила в возрасте 26 лет в 2017 году.

Источник: Баракелде, gezitter. org